Житель Подмосковья сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья во время утренней атаки
Житель подмосковной деревни сбил беспилотник ВСУ из охотничьего ружья во время утренней атаки. Как пишет SHOT, 54-летний мужчина услышал звуки взрывов и пошёл стрелять по «птичкам».
Обломки упали в поле.
Напомним, что утром 11 марта ВСУ совершили самую масштабную атаку на Москву и Подмосковье. Силами ПВО Минобороны за ночь было сбито 74 вражеских беспилотника, летевших на столицу. Повреждения от обломков БПЛА получили дом в Домодедово, крыша многоэтажки в Видном и жилой дом в Раменском. По последним данным, погибло двое человек, пострадало не менее 20, в том числе дети. Что известно об утренней атаке на столичный регион, читайте на Life.ru.
ТАСС / Николай Гынгазов