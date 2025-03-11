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Регион
11 марта, 07:24

Житель Подмосковья сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья во время утренней атаки

Житель подмосковной деревни сбил беспилотник ВСУ из охотничьего ружья во время утренней атаки. Как пишет SHOT, 54-летний мужчина услышал звуки взрывов и пошёл стрелять по «птичкам».

Обломки упали в поле.

Сожжённый фасад, битые авто: Life.ru публикует видеорепортаж с места атаки БПЛА под Москвой
Сожжённый фасад, битые авто: Life.ru публикует видеорепортаж с места атаки БПЛА под Москвой

Напомним, что утром 11 марта ВСУ совершили самую масштабную атаку на Москву и Подмосковье. Силами ПВО Минобороны за ночь было сбито 74 вражеских беспилотника, летевших на столицу. Повреждения от обломков БПЛА получили дом в Домодедово, крыша многоэтажки в Видном и жилой дом в Раменском. По последним данным, погибло двое человек, пострадало не менее 20, в том числе дети. Что известно об утренней атаке на столичный регион, читайте на Life.ru.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Александра Вишнякова
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