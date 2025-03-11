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Регион
11 марта, 07:54

Семьям погибших при атаке БПЛА на Подмосковье выплатят по 1 млн рублей

Подмосковные власти приняли решение о выплате семьям погибших в результате атаки украинских дронов на область по 1 миллиону рублей, пострадавшие получат от 100 тысяч до 500 тысяч. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

«Сейчас самое главное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по 1 млн рублей. Раненые также получат поддержку: в зависимости от тяжести травм, им будет выплачено от 100 до 500 тысяч рублей»,написал он в телеграм-канале.

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Напомним, в результате массированной атаки БПЛА ВСУ на Подмосковье самый большой ущерб получили три муниципалитета — Ленинский городской округ (город Видное), Домодедово и Раменское. Всего же в ночь на 11 марта в Московском регионе было уничтожено 74 украинских дрона. Жертвами атаки БПЛА в Подмосковье стали двое мужчин, пострадали 20 жителей Подмосковья. Life.ru представил основные моменты этой массированной атаки ВСУ.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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