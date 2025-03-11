Семьям погибших при атаке БПЛА на Подмосковье выплатят по 1 млн рублей

Подмосковные власти приняли решение о выплате семьям погибших в результате атаки украинских дронов на область по 1 миллиону рублей, пострадавшие получат от 100 тысяч до 500 тысяч. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

«Сейчас самое главное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по 1 млн рублей. Раненые также получат поддержку: в зависимости от тяжести травм, им будет выплачено от 100 до 500 тысяч рублей», — написал он в телеграм-канале.