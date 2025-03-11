Семьям погибших при атаке БПЛА на Подмосковье выплатят по 1 млн рублей
Подмосковные власти приняли решение о выплате семьям погибших в результате атаки украинских дронов на область по 1 миллиону рублей, пострадавшие получат от 100 тысяч до 500 тысяч. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Сейчас самое главное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по 1 млн рублей. Раненые также получат поддержку: в зависимости от тяжести травм, им будет выплачено от 100 до 500 тысяч рублей», — написал он в телеграм-канале.
Напомним, в результате массированной атаки БПЛА ВСУ на Подмосковье самый большой ущерб получили три муниципалитета — Ленинский городской округ (город Видное), Домодедово и Раменское. Всего же в ночь на 11 марта в Московском регионе было уничтожено 74 украинских дрона. Жертвами атаки БПЛА в Подмосковье стали двое мужчин, пострадали 20 жителей Подмосковья. Life.ru представил основные моменты этой массированной атаки ВСУ.
Life.ru