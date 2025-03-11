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11 марта, 07:10

Запутался в проводах: Life.ru публикует видео взрыва БПЛА при попытке атаковать железную дорогу

В Агашкино дрон пытался атаковать ж/д пути, но запутался в ЛЭП и взорвался

В подмосковном селе Агашкино украинский беспилотник попытался атаковать железную дорогу, но врезался в линии электропередач (ЛЭП), упал на землю и взорвался, после чего поле воспламенилось. Кадры оказались в распоряжении Life.ru.

Дрон врезался в провода и взорвался в деревне Агашкино. Видео © Life.ru

В деревне Агашкино Московской области появился дрон, приближающийся к железной дороге. Беспилотник не смог облететь провода, запутался в них, упал и взорвался при ударе о землю. После столкновения на двух опорах возникли яркие вспышки – БПЛА вызвал короткое замыкание. На месте сейчас работают оперативные службы.

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Напомним, что в ночь на 11 марта в Московской области было уничтожено 74 дрона ВСУ. В общей сложности из-за атаки украинской армии пострадали 20 человек, ещё один погиб. Губернатор региона Воробьёв сообщил, что наибольший урон понесли Ленинский городской округ (город Видное), Домодедово и Раменское.

Обложка ©

Life.ru

Владимир Озеров
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