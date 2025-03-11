Запутался в проводах: Life.ru публикует видео взрыва БПЛА при попытке атаковать железную дорогу

В подмосковном селе Агашкино украинский беспилотник попытался атаковать железную дорогу, но врезался в линии электропередач (ЛЭП), упал на землю и взорвался, после чего поле воспламенилось. Кадры оказались в распоряжении Life.ru.

В деревне Агашкино Московской области появился дрон, приближающийся к железной дороге. Беспилотник не смог облететь провода, запутался в них, упал и взорвался при ударе о землю. После столкновения на двух опорах возникли яркие вспышки – БПЛА вызвал короткое замыкание. На месте сейчас работают оперативные службы.