Запутался в проводах: Life.ru публикует видео взрыва БПЛА при попытке атаковать железную дорогу
В Агашкино дрон пытался атаковать ж/д пути, но запутался в ЛЭП и взорвался
В подмосковном селе Агашкино украинский беспилотник попытался атаковать железную дорогу, но врезался в линии электропередач (ЛЭП), упал на землю и взорвался, после чего поле воспламенилось. Кадры оказались в распоряжении Life.ru.
Дрон врезался в провода и взорвался в деревне Агашкино. Видео © Life.ru
В деревне Агашкино Московской области появился дрон, приближающийся к железной дороге. Беспилотник не смог облететь провода, запутался в них, упал и взорвался при ударе о землю. После столкновения на двух опорах возникли яркие вспышки – БПЛА вызвал короткое замыкание. На месте сейчас работают оперативные службы.
Напомним, что в ночь на 11 марта в Московской области было уничтожено 74 дрона ВСУ. В общей сложности из-за атаки украинской армии пострадали 20 человек, ещё один погиб. Губернатор региона Воробьёв сообщил, что наибольший урон понесли Ленинский городской округ (город Видное), Домодедово и Раменское.
Life.ru