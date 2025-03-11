Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) могла не допустить конфликта на Украине, если бы не закрывала глаза на преступления Киева. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне визита в столицу генсека организации Феридуна Синирлиоглу.

«Организация имеет большое проблемы. Она не сыграла никакой роли в предотвращении формирования условий для СВО, хотя могла это сделать», — подчеркнул Песков.

Он также добавил, что у прибывшего в Москву генсека ОБСЕ нет в повестке переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.