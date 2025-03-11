В Кремле напомнили о роли ОБСЕ в развязывании конфликта на Украине
Песков заявил, что в ОБСЕ назрели «большие проблемы» из-за конфликта на Украине
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) могла не допустить конфликта на Украине, если бы не закрывала глаза на преступления Киева. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне визита в столицу генсека организации Феридуна Синирлиоглу.
«Организация имеет большое проблемы. Она не сыграла никакой роли в предотвращении формирования условий для СВО, хотя могла это сделать», — подчеркнул Песков.
Он также добавил, что у прибывшего в Москву генсека ОБСЕ нет в повестке переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу, который прибыл в Москву, показали последствия террористической атаки беспилотников ВСУ на жилой дом в подмосковном Видном. В МИД РФ заявили, что делегации ОБСЕ выпала возможность не на бумаге, а на деле увидеть отвратительную сущность киевского режима.
ТАСС / Софья Сандурская