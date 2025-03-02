Захарова потребовала расследовать информацию о тайной помощи ВСУ от ОБСЕ
Захарова: ОБСЕ должна отреагировать на обвинения в передаче ВСУ секретных данных
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала к ответу Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после сообщений о передаче Вооружённым силам Украины (ВСУ) секретных данных об Армии России. Своё заявление она опубликовала в телеграм-канале.
«А вот это требует не просто политических заявлений, но серьёзного расследования!» — написала Захарова.
Дипломат также добавила, что «завывания» про то, что это было при прежнем руководстве Секретариата ОБСЕ, не принимаются. Организация должна отреагировать на предъявленные обвинения.
Напомним, что ранее бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас раскрыл преступления ОБСЕ против ВС РФ. Сотрудники миссии ОБСЕ, работавшей в Донбассе, отправляли ВСУ секретные данные касаемо мест дислокаций солдат ДНР и ЛНР.
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