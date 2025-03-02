Захарова потребовала расследовать информацию о тайной помощи ВСУ от ОБСЕ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала к ответу Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после сообщений о передаче Вооружённым силам Украины (ВСУ) секретных данных об Армии России. Своё заявление она опубликовала в телеграм-канале.

«А вот это требует не просто политических заявлений, но серьёзного расследования!» — написала Захарова.

Дипломат также добавила, что «завывания» про то, что это было при прежнем руководстве Секретариата ОБСЕ, не принимаются. Организация должна отреагировать на предъявленные обвинения.