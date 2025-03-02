Войска киевского режима получают самое эффективное и смертоносное оружие от властей Великобритании, Канады, Германии и Италии. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в беседе с ТАСС.

«Совместно с Минобороны мы документируем факты поставок иностранного оружия и иной техники. Причём наиболее смертоносное оружие поставляют Великобритания, Канада, Италия, ФРГ, Румыния, Эстония и ряд других стран», — сказал он.

Глава СК добавил, что на Украину из Европы едут крылатые ракеты Storm Shadow, артиллерийские снаряды и установки, танковые снаряды, миномётные выстрелы, авиационные бомбы и патроны. Помимо того, киевские войска получают оттуда дроны, которые задействуют по всему фронту.