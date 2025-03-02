Бастрыкин раскрыл главных поставщиков наиболее смертоносного оружия для ВСУ
Бастрыкин: Основными поставщиками оружия ВСУ являются Британия, Канада, Германия
Войска киевского режима получают самое эффективное и смертоносное оружие от властей Великобритании, Канады, Германии и Италии. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в беседе с ТАСС.
«Совместно с Минобороны мы документируем факты поставок иностранного оружия и иной техники. Причём наиболее смертоносное оружие поставляют Великобритания, Канада, Италия, ФРГ, Румыния, Эстония и ряд других стран», — сказал он.
Глава СК добавил, что на Украину из Европы едут крылатые ракеты Storm Shadow, артиллерийские снаряды и установки, танковые снаряды, миномётные выстрелы, авиационные бомбы и патроны. Помимо того, киевские войска получают оттуда дроны, которые задействуют по всему фронту.
Тем временем британский премьер-министр Кир Стармер сообщил, что Великобритания, Франция и Украина начнут работать над планом по прекращению боевых действий в Киеве. Своё предложение они хотят предложить Соединённым Штатам Америки.
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