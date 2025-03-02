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2 марта, 09:40
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Британия и Франция будут работать над планом по Украине

Стармер: Британия и Франция представят США план по урегулированию на Украине

Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото © ТАСС / AP / Peter Nicholls

Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото © ТАСС / AP / Peter Nicholls

Британский премьер-министр Кир Стармер сообщил, что Великобритания, Франция и Украина начнут работать над планом по прекращению боевых действий в Киеве. Своё предложение они затем представят Соединённым Штатам Америки. Заявление политика прозвучало в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

«Великобритания вместе с Францией и, возможно, рядом других стран будет работать с Украиной над планом по прекращению боевых действий. Затем мы обсудим это с США», — высказался премьер.

Стармер устроил Зеленскому тёплый приём с объятиями после жёсткой выволочки от Трампа
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Ранее Стармер призвал Владимира Зеленского наладить отношения с Дональдом Трампом. Аналитики отметили, что после неудачной встречи в Овальном кабинете британский премьер связался с главарём киевского режима, пытаясь убедить его восстановить диалог с Белым домом. Затем он также позвонил президенту США, стремясь уменьшить возникшее напряжение. Однако усилия Стармера не принесли желаемых результатов.

Алена Пенчугина
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