Британия и Франция будут работать над планом по Украине

Британский премьер-министр Кир Стармер сообщил, что Великобритания, Франция и Украина начнут работать над планом по прекращению боевых действий в Киеве. Своё предложение они затем представят Соединённым Штатам Америки. Заявление политика прозвучало в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

«Великобритания вместе с Францией и, возможно, рядом других стран будет работать с Украиной над планом по прекращению боевых действий. Затем мы обсудим это с США», — высказался премьер.