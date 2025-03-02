«Невозможно представить»: В Кремле оценили голосование РФ и США за одну резолюцию по Украине
Песков: Невозможно было представить, что РФ и США проголосуют за одну резолюцию
Ранее трудно было допустить, что Россия и США будут голосовать за одну резолюцию ООН по конфликту на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
«Более того, мы голосуем за одну резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, в которой содержатся абсолютно сбалансированные формулировки по украинскому кризису», — подчеркнул официальный представитель Кремля, отметив, что ранее это было практически невозможно представить.
Напомним, что ГА ООН 24 февраля одобрила резолюцию, осуждающую действия России на Украине. В поддержку документа высказались 93 государства, 18 стран проголосовали против, а 65 — воздержались. США оказались в числе противников. Тем временем в РФ назвали эту инициативу «позорной».
Life.ru