«Невозможно представить»: В Кремле оценили голосование РФ и США за одну резолюцию по Украине

Ранее трудно было допустить, что Россия и США будут голосовать за одну резолюцию ООН по конфликту на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Более того, мы голосуем за одну резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, в которой содержатся абсолютно сбалансированные формулировки по украинскому кризису», — подчеркнул официальный представитель Кремля, отметив, что ранее это было практически невозможно представить.