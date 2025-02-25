Песков: В Кремле приветствуют сбалансированную позицию США по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Соединенные Штаты проявляют более сбалансированную позицию по украинскому вопросу в сравнении с европейскими государствами. Он подчеркнул, что это указывает на искреннее намерение Вашингтона содействовать разрешению конфликта.
«Мы видим, что США придерживаются более уравновешенного подхода, который действительно способствует усилиям по урегулированию ситуации в Украине. Мы это приветствуем и считаем, что такая позиция свидетельствует о реальном желании внести вклад в мирное разрешение», — сказал Песков.
Напомним, ГА ООН 24 февраля одобрила резолюцию, осуждающую действия России на Украине. В поддержку резолюции высказались 93 государства, 18 стран проголосовали против, а 65 — воздержались. США оказались в числе противников. В России назвали эту инициативу «позорной».
Kandinsky 3.1 / Life.ru