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Регион
25 февраля, 09:41

Песков: В Кремле приветствуют сбалансированную позицию США по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Соединенные Штаты проявляют более сбалансированную позицию по украинскому вопросу в сравнении с европейскими государствами. Он подчеркнул, что это указывает на искреннее намерение Вашингтона содействовать разрешению конфликта.

«Мы видим, что США придерживаются более уравновешенного подхода, который действительно способствует усилиям по урегулированию ситуации в Украине. Мы это приветствуем и считаем, что такая позиция свидетельствует о реальном желании внести вклад в мирное разрешение», — сказал Песков.

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Напомним, ГА ООН 24 февраля одобрила резолюцию, осуждающую действия России на Украине. В поддержку резолюции высказались 93 государства, 18 стран проголосовали против, а 65 — воздержались. США оказались в числе противников. В России назвали эту инициативу «позорной».

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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