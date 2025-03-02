Сотрудники миссии Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ), работавшей в Донбассе, отправляли ВСУ секретные данные касаемо мест дислокаций солдат ДНР и ЛНР. Об этом бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас в интервью корреспонденту издания Hellas Journal.

«Одна из проблем, которая также привлекла мое внимание, касалась использования секретной информации, переданной наблюдателями ОБСЕ, о расположении вооружений на русской стороне линии соприкосновения на востоке Украины. Поскольку эти позиции немедленно обстреливались украинским огнём, было очевидно, что отчеты наблюдателей сначала передавались украинским спецслужбам», — заявил экс-дипломат.

Борновас добавил, что Киев не хотел мирно решать проблему с русским языком на Украине. Он уверен, что одной из причин начала конфликта было исключение русских из числа коренных жителей страны. Также к этому списку можно отнести иностранный военный контингент и размещение баз НАТО.