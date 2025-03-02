Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 07:00

Бастрыкин заявил об ответственности Европы за жертвы среди мирных россиян

Бастрыкин: Европейские политики должны отвечать за смерти россиян от атак ВСУ

Александр Бастрыкин. Обложка © ТАСС / Демьянчук Александр

Александр Бастрыкин. Обложка © ТАСС / Демьянчук Александр

Политики стран Европы, которые поддерживают Киев оружием и деньгами, должны понести ответ за гибель мирных граждан на территории России. С таким заявлением выступил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в беседе с ТАСС.

«Европейские политики могут сколько угодно говорить о фактах, далёких от реальности. Но мы знаем, что они принимают решения о поставках оружия Украине, и поэтому эти лица тоже должны нести ответственность за жертвы среди мирного населения нашей страны», — сказал он.

Названо число российских регионов, атакованных ВСУ за три года
Названо число российских регионов, атакованных ВСУ за три года

Тем временем стало известно, что после оккупации одного из сёл в Суджанском районе Курской области ВСУ учинили настоящие зверства против мирных граждан. Они расстреляли 20 из 55 местных жителей. Оставшиеся люди были вынуждены прятаться по подвалам около полугода.

Николай Рюмин
  • Новости
  • СК РФ
  • Александр Бастрыкин
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar