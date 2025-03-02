Бастрыкин заявил об ответственности Европы за жертвы среди мирных россиян
Бастрыкин: Европейские политики должны отвечать за смерти россиян от атак ВСУ
Александр Бастрыкин. Обложка © ТАСС / Демьянчук Александр
Политики стран Европы, которые поддерживают Киев оружием и деньгами, должны понести ответ за гибель мирных граждан на территории России. С таким заявлением выступил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в беседе с ТАСС.
«Европейские политики могут сколько угодно говорить о фактах, далёких от реальности. Но мы знаем, что они принимают решения о поставках оружия Украине, и поэтому эти лица тоже должны нести ответственность за жертвы среди мирного населения нашей страны», — сказал он.
Тем временем стало известно, что после оккупации одного из сёл в Суджанском районе Курской области ВСУ учинили настоящие зверства против мирных граждан. Они расстреляли 20 из 55 местных жителей. Оставшиеся люди были вынуждены прятаться по подвалам около полугода.