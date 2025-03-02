Названо число российских регионов, атакованных ВСУ за три года

С февраля 2022 года ВС Украины нанесли удары по 34 регионам России, расположенным вне зоны проведения спецоперации. Такие данные озвучил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

По словам главы ведомства, для атак противник нередко задействовал западное вооружение. Среди них тактические ракетные комплексы, РСЗО и ствольная артиллерия, а также беспилотники, добавил Бастрыкин в интервью ТАСС.