Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 09:57

ПВО РФ за сутки сбила 6 управляемых бомб JDAM и 190 БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM и 190 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 190 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины
ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины

Ранее российские силы ПВО уничтожили 48 украинских беспилотников за ночь. Наибольшее количество дронов было сбито над территорией Тверской области — 21 БПЛА. Также 11 беспилотников уничтожены над Республикой Крым, пять — над Брянской областью, по три — над Белгородской и Ростовской областями, по два — над Смоленской и Липецкой областями и один — над Курской областью.

Обложка ©

Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar