Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM и 190 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ранее российские силы ПВО уничтожили 48 украинских беспилотников за ночь. Наибольшее количество дронов было сбито над территорией Тверской области — 21 БПЛА. Также 11 беспилотников уничтожены над Республикой Крым, пять — над Брянской областью, по три — над Белгородской и Ростовской областями, по два — над Смоленской и Липецкой областями и один — над Курской областью.