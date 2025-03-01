Российские силы ПВО уничтожили 48 украинских беспилотников за ночь

Наибольшее количество дронов было сбито над территорией Тверской области — 21 БПЛА. Также 11 беспилотников уничтожены над Республикой Крым, пять — над Брянской областью, по три — над Белгородской и Ростовской областями, по два — над Смоленской и Липецкой областями и один — над Курской областью.