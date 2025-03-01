Российские силы ПВО уничтожили 48 украинских беспилотников за ночь
В течение прошедшей ночи российские системы ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Наибольшее количество дронов было сбито над территорией Тверской области — 21 БПЛА. Также 11 беспилотников уничтожены над Республикой Крым, пять — над Брянской областью, по три — над Белгородской и Ростовской областями, по два — над Смоленской и Липецкой областями и один — над Курской областью.
А в ночь на 28 февраля российские системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Наибольшее количество дронов было сбито над территорией Орловской области — 8.
Telegram / Минобороны России