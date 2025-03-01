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Регион
1 марта, 04:25

Российские силы ПВО уничтожили 48 украинских беспилотников за ночь

В течение прошедшей ночи российские системы ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов было сбито над территорией Тверской области — 21 БПЛА. Также 11 беспилотников уничтожены над Республикой Крым, пять — над Брянской областью, по три — над Белгородской и Ростовской областями, по два — над Смоленской и Липецкой областями и один — над Курской областью.

Силы ПВО отразили атаку беспилотников в ростовском Новошахтинске
Силы ПВО отразили атаку беспилотников в ростовском Новошахтинске

А в ночь на 28 февраля российские системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Наибольшее количество дронов было сбито над территорией Орловской области — 8.

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Артём Гапоненко
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