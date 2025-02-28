Силы ПВО России уничтожили 22 украинских беспилотника за ночь
Российские системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Минобороны России.
Восемь дронов были сбиты над Орловской областью, семь — над Курской областью, четыре — над Брянской областью, один — над Смоленской областью и ещё два — над Краснодарским краем.
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А в ночь на 27 февраля системы ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Больше всего дронов (12) были сбиты над Орловской областью.
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