Силы ПВО России уничтожили 22 украинских беспилотника за ночь

Российские системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Минобороны России.

Восемь дронов были сбиты над Орловской областью, семь — над Курской областью, четыре — над Брянской областью, один — над Смоленской областью и ещё два — над Краснодарским краем.