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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
28 февраля, 04:20

Силы ПВО России уничтожили 22 украинских беспилотника за ночь

Российские системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Минобороны России.

Восемь дронов были сбиты над Орловской областью, семь — над Курской областью, четыре — над Брянской областью, один — над Смоленской областью и ещё два — над Краснодарским краем.

Новости СВО. Освобождены Новая Сорочина и Никольский, из ВСУ бегут наёмники, Зеленского не хотят видеть в США, 28 февраля
Новости СВО. Освобождены Новая Сорочина и Никольский, из ВСУ бегут наёмники, Зеленского не хотят видеть в США, 28 февраля

А в ночь на 27 февраля системы ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Больше всего дронов (12) были сбиты над Орловской областью.

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Артём Гапоненко
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