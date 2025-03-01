Силы ПВО отразили атаку беспилотников в ростовском Новошахтинске

Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в Новошахтинске. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Ночью силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена атака БПЛА в Новошахтинске», — написал Слюсарь в телеграм-канале, уточнив, что пострадавших и разрушений на земле нет.