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1 марта, 02:27

Силы ПВО отразили атаку беспилотников в ростовском Новошахтинске

Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в Новошахтинске. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Ночью силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена атака БПЛА в Новошахтинске», — написал Слюсарь в телеграм-канале, уточнив, что пострадавших и разрушений на земле нет.

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Ранее Life.ru рассказывал, как обломки сбитого беспилотника влетели в квартиру жилой многоэтажки в городе Удомля Тверской области. В результате происшествия пострадавших нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Артур Лапсаков
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