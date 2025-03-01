Силы ПВО отразили атаку беспилотников в ростовском Новошахтинске
Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в Новошахтинске. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Ночью силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена атака БПЛА в Новошахтинске», — написал Слюсарь в телеграм-канале, уточнив, что пострадавших и разрушений на земле нет.
Ранее Life.ru рассказывал, как обломки сбитого беспилотника влетели в квартиру жилой многоэтажки в городе Удомля Тверской области. В результате происшествия пострадавших нет.
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