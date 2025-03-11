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Регион
11 марта, 05:31

Захарова связала налёт десятков ВСУшных дронов на Москву с визитом важного гостя

Захарова: Киев атаковал Москву беспилотниками к приезду генсека ОБСЕ Синирлиоглу

Ночная атака киевского режима десятками беспилотников в Московской области приурочена к приезду в столицу генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Об этом сообщила у себя в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Уже не первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой ВСУшных дронов», — написала дипломат.

Она указала, что ВСУ специально атаковали Московскую область к приезду Синирлиоглу, добавив, что ОБСЕ спонсоры киевского режима отвели роль бестолковой «говорильни», хотя организация изначально создавалась с целью обеспечения безопасности и сотрудничества в Европе.

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Украинские дроны появились в Московской области около 4:30 утра. Силы противовоздушной обороны сбили 69 беспилотников на подлёте к региону. Повреждения от обломков БПЛА получили дом в Домодедово, крыша многоэтажки в Видном и жилой дом в Раменском. На данный момент известно об одной жертве этой атаки.

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