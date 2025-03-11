Захарова связала налёт десятков ВСУшных дронов на Москву с визитом важного гостя

Ночная атака киевского режима десятками беспилотников в Московской области приурочена к приезду в столицу генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Об этом сообщила у себя в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Уже не первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой ВСУшных дронов», — написала дипломат.