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5 мая, 19:17

Трезубец Посейдона был найден в глубине озера Изник в Турции

Море. Фото © freepik/lifeforstock

Море. Фото © freepik/lifeforstock

Учёные сделали захватывающее открытие на дне озера Изник: рыбак вытащил наконечник копья, который может быть частью легендарного трезубца Посейдона. Этот ржавый артефакт, зацепившийся за его сети, по предположениям специалистов, относится к римскому периоду. Хотя связь с мифическим оружием бога морей остается лишь гипотезой, находка привлекла внимание исследователей. Об этом сообщает Arkeonews.

Озеро Изник расположено недалеко от современного района Гёллюдже и в древности носило имя Никея, играя важную роль в Римской империи благодаря своим плодородным землям и значимым торговым путям.

В настоящее время учёные продолжают изучать происхождение артефакта, однако стоит отметить, что сам Посейдон остаётся мифической фигурой, и его связь с находкой не имеет научного подтверждения. Тем не менее это открытие может пролить свет на новые загадки озера Изник.

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Анастасия Никонорова
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