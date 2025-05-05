Трезубец Посейдона был найден в глубине озера Изник в Турции
Море. Фото © freepik/lifeforstock
Учёные сделали захватывающее открытие на дне озера Изник: рыбак вытащил наконечник копья, который может быть частью легендарного трезубца Посейдона. Этот ржавый артефакт, зацепившийся за его сети, по предположениям специалистов, относится к римскому периоду. Хотя связь с мифическим оружием бога морей остается лишь гипотезой, находка привлекла внимание исследователей. Об этом сообщает Arkeonews.
Озеро Изник расположено недалеко от современного района Гёллюдже и в древности носило имя Никея, играя важную роль в Римской империи благодаря своим плодородным землям и значимым торговым путям.
В настоящее время учёные продолжают изучать происхождение артефакта, однако стоит отметить, что сам Посейдон остаётся мифической фигурой, и его связь с находкой не имеет научного подтверждения. Тем не менее это открытие может пролить свет на новые загадки озера Изник.
Ранее скрытые сокровища бронзового века обнаружили археологи на вершине венгерского вулкана. Используя передовые лазерные технологии, исследователи выяснили, что древние обитатели этих земель оставили как минимум шесть тайников с металлическими предметами вокруг загадочного поселения, расположенного на вулканическом пике.