Трезубец Посейдона был найден в глубине озера Изник в Турции

Учёные сделали захватывающее открытие на дне озера Изник: рыбак вытащил наконечник копья, который может быть частью легендарного трезубца Посейдона. Этот ржавый артефакт, зацепившийся за его сети, по предположениям специалистов, относится к римскому периоду. Хотя связь с мифическим оружием бога морей остается лишь гипотезой, находка привлекла внимание исследователей. Об этом сообщает Arkeonews.

Озеро Изник расположено недалеко от современного района Гёллюдже и в древности носило имя Никея, играя важную роль в Римской империи благодаря своим плодородным землям и значимым торговым путям.

В настоящее время учёные продолжают изучать происхождение артефакта, однако стоит отметить, что сам Посейдон остаётся мифической фигурой, и его связь с находкой не имеет научного подтверждения. Тем не менее это открытие может пролить свет на новые загадки озера Изник.