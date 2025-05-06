Рязанский завод приготовился к росту спроса на кефир после фильма о Путине
Рязанский завод «Вакинское агро», чей кефир предпочитает Путин, готов к спросу
Рязанский завод «Вакинское агро», чей кефир предпочитает Путин, готов к спросу. Обложка © Кадр из документального фильма «Москва. Кремль. Путин. 25 лет»
Рязанский завод «Вакинское агро», чей кефир под маркой «Эковакино» предпочитает президент России Владимир Путин, готов справиться с растущим спросом, сообщил исполнительный директор предприятия Сергей Каряев в беседе с РИА «Новости».
Он пояснил, что никакой специальной линии для Кремля на заводе нет — вся продукция, включая кефир для президента, выпускается на общем оборудовании. По словам Каряева, секрет вкуса кроется в высококачественном молоке, которое получают благодаря современным технологиям.
Каряев рассказал, что корма для животных заготавливаются самостоятельно, фермы оснащены роботами, а доение происходит в передовом зале типа «Карусель». Это позволяет получать сырое молоко высокого качества, которое становится основой для всей продукции. Кроме того, на предприятии действует собственная лаборатория, а дополнительный контроль обеспечивают государственные экспертизы. Ежедневно ферма производит 160 тонн молока, из которых 60 тонн идут на переработку.
Также Каряев сообщил, что завод готов увеличить объёмы производства в ответ на повышенный интерес к продукции. Видео, где Путин достаёт кефир «Эковакино» из холодильника, вошло в документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» авторства Саиды Медведевой и Павла Зарубина, премьера которого состоялась 4 мая на телеканале «Россия». Тогда же Путин рассказал, что в позднее время иногда позволяет себе кефир и ряженку.