Рязанский завод «Вакинское агро», чей кефир под маркой «Эковакино» предпочитает президент России Владимир Путин, готов справиться с растущим спросом, сообщил исполнительный директор предприятия Сергей Каряев в беседе с РИА «Новости».

Он пояснил, что никакой специальной линии для Кремля на заводе нет — вся продукция, включая кефир для президента, выпускается на общем оборудовании. По словам Каряева, секрет вкуса кроется в высококачественном молоке, которое получают благодаря современным технологиям.

Каряев рассказал, что корма для животных заготавливаются самостоятельно, фермы оснащены роботами, а доение происходит в передовом зале типа «Карусель». Это позволяет получать сырое молоко высокого качества, которое становится основой для всей продукции. Кроме того, на предприятии действует собственная лаборатория, а дополнительный контроль обеспечивают государственные экспертизы. Ежедневно ферма производит 160 тонн молока, из которых 60 тонн идут на переработку.