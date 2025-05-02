«Чем вас угостить?» Путин провёл экскурсию по президентской кухне и рассказал, чем питается
Путин показал свою кухню и рассказал, что хранит в холодильнике кефир
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Журналисты смогли увидеть, что хранит в холодильнике российский президент Владимир Путин в своих апартаментах в Кремле. В телеграм-канале журналист Павел Зарубин показал кадры, на которых глава государства достаёт из холодильника бутылку кефира и угощает гостя всем, что есть на его кухне.
Владимир Путин показал свою кухню и содержимое холодильника. Видео © Telegram/ ЗАРУБИН
«Чем вас порадовать, чем угостить?» — поинтересовался президент у журналиста Павла Зарубина во время съёмок документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет»
Также в фильме, который зрители смогут увидеть 4 мая, Путин признался, что просыпается по утрам без будильника. Конечно, в некоторых случаях он обращается к помощникам, которые будят его в особых случаях. Кроме того, российский лидер впервые показал общественности своё жильё — кремлёвскую квартиру, ставшую его домом на период президентства.