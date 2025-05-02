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Регион
2 мая, 13:00
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«Чем вас угостить?» Путин провёл экскурсию по президентской кухне и рассказал, чем питается

Путин показал свою кухню и рассказал, что хранит в холодильнике кефир

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Журналисты смогли увидеть, что хранит в холодильнике российский президент Владимир Путин в своих апартаментах в Кремле. В телеграм-канале журналист Павел Зарубин показал кадры, на которых глава государства достаёт из холодильника бутылку кефира и угощает гостя всем, что есть на его кухне.

Владимир Путин показал свою кухню и содержимое холодильника. Видео © Telegram/ ЗАРУБИН

«Чем вас порадовать, чем угостить?» — поинтересовался президент у журналиста Павла Зарубина во время съёмок документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет»

«Такой уровень отношений»: Один из президентов США был в кремлёвской квартире Путина
«Такой уровень отношений»: Один из президентов США был в кремлёвской квартире Путина

Также в фильме, который зрители смогут увидеть 4 мая, Путин признался, что просыпается по утрам без будильника. Конечно, в некоторых случаях он обращается к помощникам, которые будят его в особых случаях. Кроме того, российский лидер впервые показал общественности своё жильё — кремлёвскую квартиру, ставшую его домом на период президентства.

Ольга Сливченко
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