«Чем вас угостить?» Путин провёл экскурсию по президентской кухне и рассказал, чем питается

Журналисты смогли увидеть, что хранит в холодильнике российский президент Владимир Путин в своих апартаментах в Кремле. В телеграм-канале журналист Павел Зарубин показал кадры, на которых глава государства достаёт из холодильника бутылку кефира и угощает гостя всем, что есть на его кухне.

Владимир Путин показал свою кухню и содержимое холодильника. Видео © Telegram/ ЗАРУБИН

«Чем вас порадовать, чем угостить?» — поинтересовался президент у журналиста Павла Зарубина во время съёмок документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет»