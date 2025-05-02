«Такой уровень отношений»: Один из президентов США был в кремлёвской квартире Путина
Путин заявил, что в его квартире в Кремле был Билл Клинтон
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В кремлёвской квартире главы государства Владимира Путина помимо председателя КНР Си Цзиньпина был ещё и экс-президент США Билл Клинтон. Об этом российский лидер рассказал в новом документальном фильме, который будет показан на телеканале «Россия 1» 4 мая.
Владимир Путин показал свою кремлёвскую квартиру. Видео © Telegram/ ЗАРУБИН
«Но здесь у меня и Клинтон был», — сказал Путин.
«То есть такой был уровень отношений, да?», — уточнил журналист Павел Зарубин.
«Ну да», — ответил российский лидер.
Также в этом фильме Путин признался, что просыпается по утрам без будильника. Однако в некоторых случаях обращается с просьбой к своим помощникам, которые будят его при необходимости. Кроме того, российский лидер приоткрыл завесу тайны и впервые показал общественности своё жильё — кремлёвскую квартиру, ставшую его домом за время президентства.