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Регион
2 мая, 11:58

Путин ответил, жалеет ли он о том, что стал президентом

Путин заявил, что никогда не жалел, что стал президентом

Владимир Путин. Обложка © |Life.ru

Владимир Путин. Обложка © |Life.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него никогда не было сожалений, что он стал главой государства. Так он ответил на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина. Интервью вошло в документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», премьера которого состоится 4 мая.

Кадры грядущей премьеры документального фильма о Путине. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

В ходе интервью журналист задал президенту вопрос о том, не испытывал ли он за четверть века на посту главы государства моментов отчаяния или утраты веры в правильность выбранного пути.

«Нет, никогда не было», — ответил Путин с улыбкой.

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Напомним, что новый документальный фильм о Владимире Путине выйдет в эфир 4 мая на телеканале «Россия 1». До этого выход телефильма о президенте России анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля отметил, что в реализации проекта участвовали «очень талантливые люди».

Мария Любицкая
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