Путин ответил, жалеет ли он о том, что стал президентом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него никогда не было сожалений, что он стал главой государства. Так он ответил на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина. Интервью вошло в документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», премьера которого состоится 4 мая.

Кадры грядущей премьеры документального фильма о Путине. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

В ходе интервью журналист задал президенту вопрос о том, не испытывал ли он за четверть века на посту главы государства моментов отчаяния или утраты веры в правильность выбранного пути.

«Нет, никогда не было», — ответил Путин с улыбкой.