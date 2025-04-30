День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 18:50

«Последние три года — в основном здесь»: Путин рассказал о своих ночёвках в Кремле

Путин рассказал, что последние три года часто ночует в Кремле

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

В течение последних трёх лет президент России Владимир Путин, по его словам, практически постоянно проводит ночи в Кремле. Об этом стало известно из фрагмента фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», опубликованного журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Путин рассказал, что ночует в основном в Кремле. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Последние три года — в основном здесь», — сказал глава государства, отвечая Зарубину на вопрос, часто ли он ночует в кремлёвской резиденции.

Путин продемонстрировал некоторые личные пространства в Кремле, включая спальни, библиотеку и домовую церковь.

Ранее сообщалось, что новый документальный фильм о Владимире Путине выйдет в эфир 4 мая на телеканале «Россия 1». До этого выход телефильма о президенте России анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, над проектом работали «очень талантливые люди».

Начали с приветствия по-английски: Путин провёл встречу с режиссёром Оливером Стоуном
Начали с приветствия по-английски: Путин провёл встречу с режиссёром Оливером Стоуном
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar