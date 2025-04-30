«Последние три года — в основном здесь»: Путин рассказал о своих ночёвках в Кремле

В течение последних трёх лет президент России Владимир Путин, по его словам, практически постоянно проводит ночи в Кремле. Об этом стало известно из фрагмента фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», опубликованного журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Путин рассказал, что ночует в основном в Кремле. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Последние три года — в основном здесь», — сказал глава государства, отвечая Зарубину на вопрос, часто ли он ночует в кремлёвской резиденции.

Путин продемонстрировал некоторые личные пространства в Кремле, включая спальни, библиотеку и домовую церковь.