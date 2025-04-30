«Последние три года — в основном здесь»: Путин рассказал о своих ночёвках в Кремле
Путин рассказал, что последние три года часто ночует в Кремле
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
В течение последних трёх лет президент России Владимир Путин, по его словам, практически постоянно проводит ночи в Кремле. Об этом стало известно из фрагмента фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», опубликованного журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Путин рассказал, что ночует в основном в Кремле. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Последние три года — в основном здесь», — сказал глава государства, отвечая Зарубину на вопрос, часто ли он ночует в кремлёвской резиденции.
Путин продемонстрировал некоторые личные пространства в Кремле, включая спальни, библиотеку и домовую церковь.
Ранее сообщалось, что новый документальный фильм о Владимире Путине выйдет в эфир 4 мая на телеканале «Россия 1». До этого выход телефильма о президенте России анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, над проектом работали «очень талантливые люди».