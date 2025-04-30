День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 17:12

Начали с приветствия по-английски: Путин провёл встречу с режиссёром Оливером Стоуном

Путин встретился с американским режиссёром Оливером Стоуном

На площадке марафона «Знание. Первые» состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского режиссёра Оливера Стоуна. Их беседа прошла вне основной программы мероприятий форума.

Кадры встречи Путина и Стоуна. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Уважаемый мистер Стоун, очень рад Вас видеть», — поприветствовал Путин деятеля искусств на английском.

Глава государства поприветствовал американского гостя на английском языке и предложил присесть, после чего они продолжили беседу с переводчиками.

«С нашими бойцами плечом к плечу»: Путин рассказал о воюющих на стороне РФ французах
«С нашими бойцами плечом к плечу»: Путин рассказал о воюющих на стороне РФ французах

Ранее Life.ru писал, что российский лидер прибыл в музей Победы. Там проходит просветительский марафон «Знание. Первые», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках мероприятия главе государства представили фильм «В списках не значился», а также рассказали об истории общества «Знание». В ходе своего выступления президент отметил, что память о подвиге защитников Отечества является сутевым началом народа РФ, а также назвал Победу в Великой Отечественной войне триумфом советского и российского народа.

Обложка ©

Telegram / Кремль. Новости

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Путин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar