Начали с приветствия по-английски: Путин провёл встречу с режиссёром Оливером Стоуном

На площадке марафона «Знание. Первые» состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского режиссёра Оливера Стоуна. Их беседа прошла вне основной программы мероприятий форума.

Кадры встречи Путина и Стоуна. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Уважаемый мистер Стоун, очень рад Вас видеть», — поприветствовал Путин деятеля искусств на английском.