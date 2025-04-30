Начали с приветствия по-английски: Путин провёл встречу с режиссёром Оливером Стоуном
Путин встретился с американским режиссёром Оливером Стоуном
На площадке марафона «Знание. Первые» состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского режиссёра Оливера Стоуна. Их беседа прошла вне основной программы мероприятий форума.
Кадры встречи Путина и Стоуна. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Уважаемый мистер Стоун, очень рад Вас видеть», — поприветствовал Путин деятеля искусств на английском.
Глава государства поприветствовал американского гостя на английском языке и предложил присесть, после чего они продолжили беседу с переводчиками.
Ранее Life.ru писал, что российский лидер прибыл в музей Победы. Там проходит просветительский марафон «Знание. Первые», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках мероприятия главе государства представили фильм «В списках не значился», а также рассказали об истории общества «Знание». В ходе своего выступления президент отметил, что память о подвиге защитников Отечества является сутевым началом народа РФ, а также назвал Победу в Великой Отечественной войне триумфом советского и российского народа.
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