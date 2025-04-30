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Регион
30 апреля, 15:04

В музее Победы Путину рассказали об истории общества «Знание»

В рамках посещения музея Победы, где проходит марафон «Знание. Первые», президент России Владимир Путин узнал больше об истории российского общества «Знание». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путину в музее Победы рассказали об истории российского общества «Знание». Видео © Telegram / Кремль. Новости

Глава общества «Знание» Максим Древаль провёл для главы государства экскурсию, в ходе которой рассказал об истории организации и её деятельности после реорганизации в 2021 году. Он отметил, что в настоящее время в обществе насчитывается 30 тысяч лекторов.

Древаль, обсуждая советское время, упомянул, что газета «Аргументы и факты» изначально выходила в формате бюллетеня общества «Знание».

«Да? Ускользнуло от меня это», — удивился Путин.

Ранее сообщалось, что Путин приехал в музей Победы на Поклонной горе, где проходит просветительский марафон «Знание. Первые». До этого Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства на марафоне, добавив, что возможна его встреча с культовым американским режиссёром Оливером Стоуном на полях мероприятия.

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Telegram / Кремль. Новости

Наталья Демьянова
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