В музее Победы Путину рассказали об истории общества «Знание»
В рамках посещения музея Победы, где проходит марафон «Знание. Первые», президент России Владимир Путин узнал больше об истории российского общества «Знание». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путину в музее Победы рассказали об истории российского общества «Знание». Видео © Telegram / Кремль. Новости
Глава общества «Знание» Максим Древаль провёл для главы государства экскурсию, в ходе которой рассказал об истории организации и её деятельности после реорганизации в 2021 году. Он отметил, что в настоящее время в обществе насчитывается 30 тысяч лекторов.
Древаль, обсуждая советское время, упомянул, что газета «Аргументы и факты» изначально выходила в формате бюллетеня общества «Знание».
«Да? Ускользнуло от меня это», — удивился Путин.
Ранее сообщалось, что Путин приехал в музей Победы на Поклонной горе, где проходит просветительский марафон «Знание. Первые». До этого Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства на марафоне, добавив, что возможна его встреча с культовым американским режиссёром Оливером Стоуном на полях мероприятия.
Telegram / Кремль. Новости