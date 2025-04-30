В музее Победы Путину рассказали об истории общества «Знание»

В рамках посещения музея Победы, где проходит марафон «Знание. Первые», президент России Владимир Путин узнал больше об истории российского общества «Знание». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путину в музее Победы рассказали об истории российского общества «Знание». Видео © Telegram / Кремль. Новости

Глава общества «Знание» Максим Древаль провёл для главы государства экскурсию, в ходе которой рассказал об истории организации и её деятельности после реорганизации в 2021 году. Он отметил, что в настоящее время в обществе насчитывается 30 тысяч лекторов.

Древаль, обсуждая советское время, упомянул, что газета «Аргументы и факты» изначально выходила в формате бюллетеня общества «Знание».

«Да? Ускользнуло от меня это», — удивился Путин.