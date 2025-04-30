Путин назвал Победу в ВОВ триумфом советского и российского народа

«В советское время про этот праздник говорили часто словами из песни — это праздник со слезами на глазах. Во-первых, это праздник, безусловно, потому что День Победы и всё, что происходило во времена Второй мировой войны и войны, как мы говорим для себя, Великой Отечественной, это, безусловно, триумф нашего народа, триумф советского народа и российского народа», — сказал глава государства.