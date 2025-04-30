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30 апреля, 15:40

Путин назвал Победу в ВОВ триумфом советского и российского народа

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Победа в Великой Отечественной войне является триумфом всего советского и российского народа. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».

«В советское время про этот праздник говорили часто словами из песни — это праздник со слезами на глазах. Во-первых, это праздник, безусловно, потому что День Победы и всё, что происходило во времена Второй мировой войны и войны, как мы говорим для себя, Великой Отечественной, это, безусловно, триумф нашего народа, триумф советского народа и российского народа», — сказал глава государства.

По его словам, участники Великой Отечественной совершили подвиг и совершают его до сих пор, потому что память о них составляет одну из сутевых начал всего многонационального народа России.

Путин заявил об огромном вкладе всех народов СССР в Великую Победу
Путин заявил об огромном вкладе всех народов СССР в Великую Победу

Ранее Владимир Путин указал на значимость 80-летия Победы для миллионов людей, а также призвал твёрдо отстаивать правду о победе в Великой Отечественной войне.

Александра Вишнякова
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