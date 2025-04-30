Путин заявил об огромном вкладе всех народов СССР в Великую Победу

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Победа в Великой Отечественной войне была общей заслугой всех народов Советского Союза.

«Это действительно так: все народы СССР внесли огромный вклад, никто не жалел себя, все трудились ради общей Победы. Но, конечно, Российская Федерация, учитывая её масштабы, внесла максимальный вклад и понесла наибольшие потери. Именно она отдала больше всего сыновей и дочерей, погибших за Родину и наше будущее», — заявил российский лидер, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые».

Глава государства отметил, что День Победы — это особый и трогательный праздник для всей страны.

«Это день, который близок каждому, практически в каждой семье — праздник со слезами на глазах», — сказал он.