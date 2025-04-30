Путин заявил об огромном вкладе всех народов СССР в Великую Победу
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Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Победа в Великой Отечественной войне была общей заслугой всех народов Советского Союза.
«Это действительно так: все народы СССР внесли огромный вклад, никто не жалел себя, все трудились ради общей Победы. Но, конечно, Российская Федерация, учитывая её масштабы, внесла максимальный вклад и понесла наибольшие потери. Именно она отдала больше всего сыновей и дочерей, погибших за Родину и наше будущее», — заявил российский лидер, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые».
Глава государства отметил, что День Победы — это особый и трогательный праздник для всей страны.
«Это день, который близок каждому, практически в каждой семье — праздник со слезами на глазах», — сказал он.
Марафон «Знание. Первые», приуроченный к 80-летию Победы, проходит с 28 по 30 апреля в 10 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Севастополь и Южно-Сахалинск. В столице площадкой мероприятия стал музей Победы на Поклонной горе.