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Регион
30 апреля, 15:48

Путин: Память о подвиге защитников Отечества является сутевым началом народа РФ

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Память о подвигах защитников Отечества имеет для многонационального народа России не просто важное, а определяющее значение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».

«Память об их подвиге составляет одно из сутевых начал всего нашего многонационального народа. Это в значительной степени и есть Россия. Потому что историческая память о том, что было в прошлом, что есть сейчас, настраивает нас на то, что может и должно быть в будущем», — подчеркнул российский лидер.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин прибыл в Музей Победы на марафон «Знание. Первые». В рамках визита президенту представили художественный фильм «В списках не значился», созданный на основе одноимённой повести Бориса Васильева.

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Ольга Сливченко
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