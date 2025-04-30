Путин: Память о подвиге защитников Отечества является сутевым началом народа РФ

Память о подвигах защитников Отечества имеет для многонационального народа России не просто важное, а определяющее значение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».

«Память об их подвиге составляет одно из сутевых начал всего нашего многонационального народа. Это в значительной степени и есть Россия. Потому что историческая память о том, что было в прошлом, что есть сейчас, настраивает нас на то, что может и должно быть в будущем», — подчеркнул российский лидер.