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30 апреля, 15:38

Путину представили фильм «В списках не значился» к 80-летию Победы

Кадр из фильма «В списках не значился» реж. Сергей Коротаев, сцена. Олег Антонов, Борис Васильев / © сайт «Кинопоиск»

Кадр из фильма «В списках не значился» реж. Сергей Коротаев, сцена. Олег Антонов, Борис Васильев / © сайт «Кинопоиск»

Президенту России Владимиру Путину представили художественный фильм «В списках не значился», созданный по одноимённой повести Бориса Васильева. Показ состоялся в рамках его визита в Музей Победы на Поклонной горе, где проходит марафон «Знание. Первые».

О проекте российскому лидеру рассказал продюсер и исполнитель главной роли Владимир Машков. Режиссёром картины выступил Сергей Коротаев. Лента приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Действие начинается 21 июня 1941 года. Молодой лейтенант Коля Плужников (в исполнении Владислава Миллера) прибывает в Брест, чтобы начать службу. Но его не успевают внести в списки личного состава, а уже на следующее утро начинается война. Не числясь официально среди защитников, он вступает в бой, который продлится десять месяцев.

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В фильме также сыграли Алена Морилова, Павел Чернышев, Яна Сексте и другие. Картина выйдет в широкий прокат в России, Белоруссии и Казахстане 1 мая.

В музее Победы Путину рассказали об истории общества «Знание»
В музее Победы Путину рассказали об истории общества «Знание»

Марафон «Знание. Первые», приуроченный к 80-летию Победы, проходит с 28 по 30 апреля в 10 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Севастополь и Южно-Сахалинск. В столице площадкой мероприятия стал музей Победы на Поклонной горе.

Марина Фещенко
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