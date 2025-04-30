Путину представили фильм «В списках не значился» к 80-летию Победы

Президенту России Владимиру Путину представили художественный фильм «В списках не значился», созданный по одноимённой повести Бориса Васильева. Показ состоялся в рамках его визита в Музей Победы на Поклонной горе, где проходит марафон «Знание. Первые».

О проекте российскому лидеру рассказал продюсер и исполнитель главной роли Владимир Машков. Режиссёром картины выступил Сергей Коротаев. Лента приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Действие начинается 21 июня 1941 года. Молодой лейтенант Коля Плужников (в исполнении Владислава Миллера) прибывает в Брест, чтобы начать службу. Но его не успевают внести в списки личного состава, а уже на следующее утро начинается война. Не числясь официально среди защитников, он вступает в бой, который продлится десять месяцев.

В фильме также сыграли Алена Морилова, Павел Чернышев, Яна Сексте и другие. Картина выйдет в широкий прокат в России, Белоруссии и Казахстане 1 мая.