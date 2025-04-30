«С нашими бойцами плечом к плечу»: Путин рассказал о воюющих на стороне РФ французах

В зоне специальной военной операции на стороне России воюют некоторые граждане Франции. Они присвоили своему формированию название «Нормандия-Неман» — как когда-то называли подразделение их предки. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«И сегодня некоторые граждане Французской республики вместе с нашими бойцами в зоне СВО воют плечом к плечу. И назвали своё подразделение тоже, как их деды и прадеды, «Нормандия-Неман», — отметил российский лидер в ходе встречи с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».