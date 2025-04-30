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30 апреля, 16:17

«С нашими бойцами плечом к плечу»: Путин рассказал о воюющих на стороне РФ французах

Путин: Французы из формирования «Нормандия-Неман» воюют в зоне СВО на стороне РФ

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

В зоне специальной военной операции на стороне России воюют некоторые граждане Франции. Они присвоили своему формированию название «Нормандия-Неман» — как когда-то называли подразделение их предки. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«И сегодня некоторые граждане Французской республики вместе с нашими бойцами в зоне СВО воют плечом к плечу. И назвали своё подразделение тоже, как их деды и прадеды, «Нормандия-Неман», — отметил российский лидер в ходе встречи с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».

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Напомним, что ранее сегодня Путин прибыл в Музей Победы, где проходит марафон «Знание. Первые». Просветительское мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Там главе государства представили фильм «В списках не значился», а также рассказали об истории общества «Знание».

Ольга Сливченко
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