Впервые за годы президентства Владимир Путин приоткрыл завесу тайны над своим личным пространством, показав кремлёвскую квартиру, ставшую его домом во время работы в Кремле. Уникальная экскурсия по резиденции главы государства состоялась в рамках съёмок документального фильма. Яркие кадры опубликовал в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Путин впервые показал свою квартиру в Кремле, где ночует последние три года. Видео © Telegram / Зарубин

В объектив камеры попали ключевые уголки президентской обители: рабочий кабинет, уютная библиотека и даже домашняя церковь, подчёркивающая духовную глубину пространства. Особое внимание Зарубин уделил портрету Александра III — императора, к которому Путин питает глубокое уважение.

В непринуждённой беседе президент признался, что последние три года кремлёвская квартира служит ему основным пристанищем, где он проводит ночи. Среди деталей интерьера мелькнул элегантный белый рояль, на котором, как с сожалением отметил глава государства, ему удаётся играть лишь изредка.