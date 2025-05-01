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Регион
1 мая, 06:15
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Путин впервые показал свою квартиру в Кремле, где ночует последние три года

Российский лидер Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Впервые за годы президентства Владимир Путин приоткрыл завесу тайны над своим личным пространством, показав кремлёвскую квартиру, ставшую его домом во время работы в Кремле. Уникальная экскурсия по резиденции главы государства состоялась в рамках съёмок документального фильма. Яркие кадры опубликовал в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Путин впервые показал свою квартиру в Кремле, где ночует последние три года. Видео © Telegram / Зарубин

В объектив камеры попали ключевые уголки президентской обители: рабочий кабинет, уютная библиотека и даже домашняя церковь, подчёркивающая духовную глубину пространства. Особое внимание Зарубин уделил портрету Александра III — императора, к которому Путин питает глубокое уважение.

В непринуждённой беседе президент признался, что последние три года кремлёвская квартира служит ему основным пристанищем, где он проводит ночи. Среди деталей интерьера мелькнул элегантный белый рояль, на котором, как с сожалением отметил глава государства, ему удаётся играть лишь изредка.

Напомним, что новый документальный фильм о Владимире Путине выйдет в эфир 4 мая на телеканале «Россия 1». До этого выход телефильма о президенте России анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, над проектом работали «очень талантливые люди».

«Последние три года — в основном здесь»: Путин рассказал о своих ночёвках в Кремле
«Последние три года — в основном здесь»: Путин рассказал о своих ночёвках в Кремле
Оксана Попова
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