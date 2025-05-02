«Сам просыпаюсь»: Путин рассказал, нужен ли ему будильник по утрам
Путин признался, что в большинстве случаев просыпается утром без будильника
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Глава государства Владимир Путин признался, что, как правило, просыпается сам, без использования будильника. Однако в некоторых случаях обращается с просьбой к своим помощникам, которые будят его при необходимости.
«Иногда ребята звонят, если что-то там строго очень, — я прошу адъютантов позвонить заранее, но, как правило, я сам просыпаюсь», — рассказал глава государства журналисту Павлу Зарубину во время съёмок документального фильма.
Ранее российский лидер приоткрыл завесу тайны и впервые показал общественности своё жильё — кремлёвскую квартиру, ставшую его домом за время президентства. Кадры вошли в документальный фильм о Путине.