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Регион
4 мая, 09:46

Путин рассказал, какие два продукта позволяет себе в позднее время

Путин рассказал, что в позднее время иногда позволяет себе кефир и ряженку

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, что старается не есть поздно вечером, но иногда позволяет себе кефир. Глава государства уточнил, что в его холодильнике также есть ряженка, и оба продукта исключительно от российских производителей.

«Кефирчиком могу вас (угостить, — Прим. Life.ru). Ряженка есть... Стараюсь уже в это время не есть», сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, подтвердив, что кефир он себе в это время позволяет.

В ходе съёмок документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» президент также угостил журналистов кефиром, самостоятельно сходив за ним и чашками. Путин признался, что обычно на кухне он готовит сам, но у него также есть помощники.

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Ранее российский лидер рассказал, что не считает себя вершителем судеб. Путин объяснил, что «дышит одним воздухом» с россиянами и это никак не влияет на его статус, а наоборот держит наравне с народом.

Наталья Афонина
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