Путин рассказал, какие два продукта позволяет себе в позднее время

Президент России Владимир Путин рассказал, что старается не есть поздно вечером, но иногда позволяет себе кефир. Глава государства уточнил, что в его холодильнике также есть ряженка, и оба продукта исключительно от российских производителей.

«Кефирчиком могу вас (угостить, — Прим. Life.ru). Ряженка есть... Стараюсь уже в это время не есть», — сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, подтвердив, что кефир он себе в это время позволяет.

В ходе съёмок документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» президент также угостил журналистов кефиром, самостоятельно сходив за ним и чашками. Путин признался, что обычно на кухне он готовит сам, но у него также есть помощники.