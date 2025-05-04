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Регион
4 мая, 09:09

Могут и в Кремль приехать: Путин рассказал о своих внуках

Путин рассказал, что внуки приходят к нему в Кремль, но стараются предупредить

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин признался, что совсем не строг с внуками и разрешает им приезжать к себе на работу в Кремль. Однако, по его словам, близкие стараются заранее сообщать о визите, зная очень плотный график российского лидера.

«Могут [приехать в Кремль]. Но всё же понимают, что у меня такой график нон-стоп. Они стараются заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то «окошечко», чтобы с ними увидеться», пояснил глава государства в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Путин описал Россию, которую мечтает оставить внукам
Путин описал Россию, которую мечтает оставить внукам

Также Путин рассказал, что периодически бывает в небольшой церкви в Сенатском дворце Кремля для совершения молитвы. Он признался, что впервые встал там на колени перед иконами в дни нападения террористов на Театральный центр на Дубровке в 2002 году.

Татьяна Миссуми
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