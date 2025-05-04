Могут и в Кремль приехать: Путин рассказал о своих внуках

Президент РФ Владимир Путин признался, что совсем не строг с внуками и разрешает им приезжать к себе на работу в Кремль. Однако, по его словам, близкие стараются заранее сообщать о визите, зная очень плотный график российского лидера.

«Могут [приехать в Кремль]. Но всё же понимают, что у меня такой график нон-стоп. Они стараются заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то «окошечко», чтобы с ними увидеться», — пояснил глава государства в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.