Путин рассказал, когда впервые встал на колени для молитвы

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что периодически бывает в небольшой церкви в Сенатском дворце Кремля для совершения молитвы. Глава государства признался, что впервые встал там на колени перед иконами в дни нападения террористов на Театральный центр на Дубровке в 2002 году.

«Тогда, в период кризиса с «Норд-Остом», я впервые в своей жизни встал на колени», — поделился глава государства в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину

По словам Путина, русский человек очень отличается от западного, потому что часто думает о вечном и безграничном, прибегая к молитве. Российский лидер добавил, что периодически чувствует потребность обратиться к Богу. Но называть причины и поводы для своей молитвы президент не стал.

Нападение на театр на Дубровке в Москве произошло 23 октября 2002, тогда 40 террористов ворвались в здание и взяли в заложники 912 зрителей и актёров мюзикла «Норд-Ост». А 26 октября российские силовики смогли освободить большую часть пленных, погибшими числятся 130 человек.