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Регион
4 мая, 08:33

Путин рассказал, когда впервые встал на колени для молитвы

Путин рассказал, что впервые встал на колени помолиться в дни «Норд-Оста» в 2002

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что периодически бывает в небольшой церкви в Сенатском дворце Кремля для совершения молитвы. Глава государства признался, что впервые встал там на колени перед иконами в дни нападения террористов на Театральный центр на Дубровке в 2002 году.

«Тогда, в период кризиса с «Норд-Остом», я впервые в своей жизни встал на колени», — поделился глава государства в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину

По словам Путина, русский человек очень отличается от западного, потому что часто думает о вечном и безграничном, прибегая к молитве. Российский лидер добавил, что периодически чувствует потребность обратиться к Богу. Но называть причины и поводы для своей молитвы президент не стал.

Нападение на театр на Дубровке в Москве произошло 23 октября 2002, тогда 40 террористов ворвались в здание и взяли в заложники 912 зрителей и актёров мюзикла «Норд-Ост». А 26 октября российские силовики смогли освободить большую часть пленных, погибшими числятся 130 человек.

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Также Путин в интервью Зарубину заявил, что у России есть все необходимые средства, чтобы успешно завершить спецоперацию на Украине. И нашей стране не потребуется использование ядерного оружия, хотя увидеть это хотели бы многие, учитывая количество провокаций, добавил президент.

Татьяна Миссуми
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