Путин: Я дышу с народом одним воздухом и не чувствую себя вершителем судеб

Президент России Владимир Путин за свои четверть века нахождения у руля страны не начал считать себя вершителем судеб. Глава государства отметил, что он всё так же «дышит одним воздухом» с россиянами и надеется, что так будет и в дальнейшем. Фрагмент документального фильма о российском лидере вышел в эфир программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

Путин отметил, что уже 25 лет он находится у власти. За это время он побывал и на посту президента, и в должности премьер-министра страны.

«Всё-таки я не чувствую себя каким-то политиком, который сидит и вершит судьбы своей страны или ещё что-то большее делает», — признался президент.

По его словам, такое отношение сформировалось у него из семьи и среды, в которой он вырос. Поэтому российский лидер продолжает ощущать себя частью народа.

«Я продолжаю дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России. Дай Бог, чтобы это как можно дольше продолжалось или вообще лучше никуда не исчезало», — сказал Путин.