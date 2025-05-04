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Регион
4 мая, 08:37

Путин: Я дышу с народом одним воздухом и не чувствую себя вершителем судеб

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин за свои четверть века нахождения у руля страны не начал считать себя вершителем судеб. Глава государства отметил, что он всё так же «дышит одним воздухом» с россиянами и надеется, что так будет и в дальнейшем. Фрагмент документального фильма о российском лидере вышел в эфир программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

Путин отметил, что уже 25 лет он находится у власти. За это время он побывал и на посту президента, и в должности премьер-министра страны.

«Всё-таки я не чувствую себя каким-то политиком, который сидит и вершит судьбы своей страны или ещё что-то большее делает», — признался президент.

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По его словам, такое отношение сформировалось у него из семьи и среды, в которой он вырос. Поэтому российский лидер продолжает ощущать себя частью народа.

«Я продолжаю дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России. Дай Бог, чтобы это как можно дольше продолжалось или вообще лучше никуда не исчезало», — сказал Путин.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за всё время в политике у него ни разу не возникало ощущения, что он зря стал главой государства. По словам российского лидера, у него не было мыслей о том, что он избрал неправильный путь.

Владимир Озеров
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