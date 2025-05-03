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Регион
3 мая, 08:45

Путин заявил, что у него всегда есть желание «врезать»

Путин: Несмотря на хладнокровие, всегда есть желание «врезать»

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин признался, что, несмотря на свою внешнюю невозмутимость, он иногда испытывает сильное желание «врезать». Таким образом глава государства ответил на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина в рамках интервью, которое войдёт в документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Всегда. Я с этим живу, но я с этим борюсь», — ответил глава государства на соответствующий вопрос журналиста.

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Также в фильме, который зрители смогут увидеть 4 мая, Путин признался, что просыпается по утрам без будильника. Конечно, в некоторых случаях он обращается к помощникам, которые будят его в особых случаях.

Мария Любицкая
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