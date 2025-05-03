Путин заявил, что у него всегда есть желание «врезать»

Президент России Владимир Путин признался, что, несмотря на свою внешнюю невозмутимость, он иногда испытывает сильное желание «врезать». Таким образом глава государства ответил на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина в рамках интервью, которое войдёт в документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Всегда. Я с этим живу, но я с этим борюсь», — ответил глава государства на соответствующий вопрос журналиста.