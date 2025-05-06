«Лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт»: Названы знаки зодиака среди мужчин, оттягивающих свадьбу

Мужчины, родившиеся под знаками Скорпиона, Стрельца, Водолея и Близнецов, зачастую не торопятся узаконивать отношения с партнёршей. Об этом в беседе с «Москвой 24» сообщила астролог Наталья Шевченко. Она отметила, что представители знака Близнецов опасаются допустить ошибку при выборе спутницы жизни.

«Мысль о том, что может быть и кто-то лучше, не даёт им покоя. К тому же их напрягает теоретическая рутина брака. Так что серьёзные разговоры о будущем они предпочитают откладывать: «Сейчас не время, надо сначала пожить для себя», или легко переводят их в шутку», — отметила эксперт.

По её наблюдениям, представители Стрельцов часто воспринимают брак как угрозу своей свободе и личным амбициям. Для них перспектива бытовых хлопот и финансовых обязательств выглядит ограничением жизненного порыва. Они склонны идеализировать отношения, делая акцент на эмоциональной составляющей, при этом сознательно избегая официального оформления союза.

Что касается Водолеев, как отметила специалист, их главной тревогой становится возможная утрата индивидуальности в партнёрстве. Эти мужчины принципиально отвергают социальные шаблоны, отдавая предпочтение свободным отношениям без формальных обязательств. Для них ценность представляет именно чувственная сторона взаимоотношений, а не их юридическое закрепление.

Особое внимание Шевченко уделила Скорпионам, пояснив, что для многих из них брак ассоциируется с эмоциональной уязвимостью. Страх потерять контроль над чувствами заставляет их сознательно дистанцироваться и избегать глубоких привязанностей. Как подчеркнула астролог, представители этого знака воспринимают открытость в отношениях как проявление слабости, которую тщательно маскируют.