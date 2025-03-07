Как на пороховой бочке: Названы три самых невыносимых знака зодиака

Иногда люди, рождённые под определённым знаком зодиака, могут быть просто невыносимы. О том, представители каких знаков зодиака обладают сложным характером, «Вечерней Москве» рассказала таролог и ясновидящая Галина Янко.

Близнецы — знак, который можно назвать самым непредсказуемым. Они сочетают в себе противоположные черты характера, что делает их поведение труднопрогнозируемым. Близнецы — это воздушный знак, и их характер так же переменчив, как и стихия воздуха. Поэтому окружающие часто чувствуют себя рядом с ними как на пороховой бочке. Близнецы обладают неустойчивым характером и часто меняют настроение. Это делает их ненадёжными партнёрами и друзьями. Если вам нужна помощь, лучше обратиться к кому-то другому, например, к Раку.

Представители знака Девы известны своей склонностью к критике окружающих. Их сдержанность и высокомерие во многом объясняют, почему они заняли второе место в рейтинге самых сложных знаков зодиака. Девы не склонны к одобрению и признанию, они всегда найдут повод для недовольства. Их снобизм может вызывать раздражение у окружающих, но на самом деле это защитная реакция. Девы от природы замкнуты и недоверчивы, поэтому не склонны к проявлению эмоций и щедрости.

Лев — это человек, который стремится быть в центре внимания. Он готов сделать всё возможное, чтобы привлечь к себе внимание окружающих. Иногда их чрезмерная артистичность может вызывать у людей раздражение и желание избегать общения с ними. Кроме того, их уверенность в себе может казаться фальшивой. Из-за этого окружающие часто не доверяют им и не уважают их.