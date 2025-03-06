Три пары знаков зодиака, чьи отношения с вероятностью 99% обречены на провал

Кому-то никогда не суждено быть вместе, и с этим лучше смириться. В астрологии подобные случаи объясняются несовместимостью знаков зодиака. Существует множество правил, согласно которым рассчитывается подобная любовная совместимость. Согласно одной астрологической традиции, худшие отношения будут у представителей зодиакального круга, принадлежащих к противоборствующим тригонам, например Огонь – Вода. Но есть и другая традиция, согласно которой конфликтующие тригоны всё равно могут построить отношения, а противоположности станут друг другу верными друзьями, — всё зависит от любовной совместимости по гороскопу. В реальности множество конфликтов могут создавать пары, созданные из соседних знаков зодиака или тех, кто находится на расстоянии 150 градусов друг от друга. В таких отношениях провала не избежать. Показываем несколько примеров.

В любви несовместимы знаки зодиака Близнецы и Скорпион

Знак зодиака Близнецы и знак зодиака Скорпион не подходят для любви — у них всё будет плохо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fred Mantel

Эта пара просто не создана друг для друга. Во-первых, созвездия разделяет 150 градусов на зодиакальном круге — признак плохих взаимоотношений. Во-вторых, представители этих созвездий не подходят друг другу с точки зрения темпераментов. Близнецы по гороскопу слишком легкомысленны, а водным знакам зодиака нужны опека и забота, в первую очередь эмоциональная. При этом представители тригона Воздуха могут быть хорошими помощниками, они отлично поддерживают в беде, но в эмоциях поверхностны и «не добирают» в чуткости. Для уверенного в себе, но скрытного представителя знака зодиака Скорпион, эмоционально уязвимого и ревнивого, поведение Близнецов по гороскопу будет каждодневным испытанием. Вместе с тем для знака Воздуха отношения могут стать темницей.

Какая совместимость у знаков зодиака Козерог и Водолей

Знак зодиака Козерог и знак зодиака Водолей — неплохие приятели, но вступать в романтические отношения не стоит. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fred Mantel

Они могут стать неплохими приятелями, но не более. Козерог и Водолей являются соседними знаками зодиака, к тому же относятся к паре тригонов Земля – Воздух. Если бы не соседство, из этой истории что-то могло бы получиться, но, увы, не в этом случае. Козерог по гороскопу — сдержанный, целеустремлённый и верный. Носители знака зодиака Водолей — независимы и свободолюбивы, отличаются нестандартным мышлением, а дружеские связи уважают больше любовных. Это уже предвещает постоянные ссоры. К тому же Козерог по гороскопу — это человек, который будет до последнего верен своему народу, своей родине и своей семье. А Водолей по знаку зодиака ни к чему не привязан, он может в любой момент уехать на другой конец земного шара, бросив всё. В том числе и Козерога по гороскопу. Из такого союза вряд ли выйдет что-то дельное.

Совместимость в любви у знаков зодиака Стрелец и Рак

Совместимость в любви по гороскопу: знаки зодиака Стрелец и Рак — им не суждено быть вместе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fred Mantel

Классический пример, когда положение в 150 градусах друг от друга на зодиакальном круге пересекается с конфликтом тригонов. Стрелец — огненный знак зодиака, а Рак — водный. Это и губит в конечном итоге их отношения. Стрелец по гороскопу — непримиримый идеалист, энергичный, прямой и чрезвычайно самонадеянный. Для носителей знака зодиака Рак общение с таким человеком может стать большим стрессом: водные знаки известны своей ранимостью и чувствительностью. Отношения с представителем знака зодиака Стрелец могут повредить тонкому внутреннему миру человека стихии Воды, а знак Огня в свою очередь не будет понимать, почему партнёр расстраивается. Это недопонимание будет вызывать много раздражения. Вспыльчивость и сарказм, характерные для Стрельцов по гороскопу, сильно ударят по самооценке представителя знака зодиака Рак. Для огненного знака, который ценит честность и прямоту, склонность водного зодиака к приукрашиванию реальности, а порой и вовсе лжи, станет главной точкой разочарования. Эти отношения часто обречены.