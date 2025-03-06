Третья мировая и единая Церковь: Какие 5 предсказаний Распутина сейчас начинают сбываться

Григорий Распутин — одна из самых важных и самых неоднозначных фигур в истории последних лет Российской империи. То ли он был мудрым старцем, то ли авантюристом, но его влияние как на царскую семью, так и на всю Россию трудно переоценить. Прорицатель из Сибири был духовником царской семьи, и многим это не нравилось. На него организовывали несколько покушений: первое провернула Хиония Гусева, а последнее оказалось успешным. Распутина убил Феликс Юсупов при помощи сообщников: старец был очень выносливым, и в одиночку с ним справиться было невозможно. Рассказываем, какие пророчества Григория Распутина исполняются прямо сейчас.

Опасность третьей мировой войны

Григорий Распутин мог предсказать новые мировые войны. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Clever Arts 2

Григорий Распутин писал: «По дорогам Европы поползут три голодные змеи, оставляя за собой пепел и дым, у них один дом — и это меч, и у них один закон — насилие, но, протащив человечество через пыль и кровь, они сами погибнут от меча же… Наступит время мира, но мир будет написан кровью. И когда два костра потухнут, третий костёр сожжёт пепел». Это может быть намёком на первые две мировые войны и возможный прогноз третьей. Не хотелось бы застать такое время, но мир в 2025 году действительно кажется довольно шаткой концепцией.

Аварии на атомных электростанциях

Григорий Распутин предсказывал даже аварии на АЭС, например в Чернобыле. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Cherednychenko Ihor

А ещё Распутин утверждал: «По всему миру будут построены башни… Они будут замками смерти. Иные из этих замков рухнут, и из этих ран вытечет гнилая кровь, которая заразит землю и небо». Скорее всего, он имел в виду атомные электростанции, которые в последние годы «радуют» нас авариями. Чернобыльская АЭС, «Фукусима-1», «Сен-Лоран-дез-О»… С начала 1980-х годов мир видел уже множество подобных событий. И радиоактивные отходы из раза в раз заражают всё на своём пути.

Клонирование живых существ

Распутин предсказал клонирование, компьютеры из мозгов и людей без мозга. Фото © Shutterstock / FOTODOM / YuriyZhuravov

Распутин также говорил своим последователям: «Родятся чудовища, которые не будут ни людьми, ни животными. А многие люди, которые не будут иметь отметины (пуповины) на теле, будут иметь отметину в душе. А потом наступит время, когда вы найдёте в колыбели чудовище из чудовищ — человека без души». Это может быть предсказанием достижений науки нашего времени. Так, «чудовищами без пуповины» могут оказаться как клоны, так и компьютеры, которые работают на человеческих мозгах. А человек без души может как свидетельствовать о будущем Антихристе, так и отсылать к девочке Беби Кей, прожившей два дня без мозга, и к неизвестному французскому мужчине, прожившему без 90% нейронов 50 лет.

Глобализация и возможное объединение церквей

По мнению Григория Распутина, глобализация может привести к объединению церквей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kifor production

Григорий Распутин в книге «Мои мысли и размышления» писал: «Можно ожидать исполнения слова Божия над нами, что будет единая православная церковь, невзирая на кажущееся различие одежды. Сначала уничтожили это различие, а потом и на веру перейдёт, трудно понять всё это. Сначала на одежду прельстятся все инородцы, а потом из них будет единая Церковь». Таким образом, в пророчествах Распутина встречается происходящая прямо сейчас глобализация: вне зависимости от национальности и страны люди по всему миру выглядят и одеваются практически одинаково. Объединение церквей — это очень смелое предположение, которое мог высказать только Григорий Ефимович. Пока непонятно, возможно ли оно в принципе.

Повышение уровня моря из-за глобального потепления

Григорий Распутин мог даже предсказать глобальное потепление. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

В своих размышлениях о море Григорий Распутин писал: «Тихая ночь на море — и заснём спокойно от разного раздумья, от глубоких впечатлений... Христово море. На тебе дивные чудеса. Самим Богом посещено и чудесами сотворено». Возможно, старец предвидел повышение уровня моря, которое наблюдается с конца XX века по причине глобального потепления и таяния ледников. Это практически прямым текстом упоминается в следующем откровении: «Моря, как воры, войдут в города, в дома — и земли станут солёными. И соль войдёт в воды, и не будет воды, которая бы не была солёной». Возможно, вместе с глобальными изменениями климата Распутин предвидел и землетрясение в Индийском океане в 2004 году и в Японии в 2011 году.