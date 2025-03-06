Тест: В СССР стоматологов боялись все — а вы сможете вспомнить 5 фильмов с их участием?
Сегодня профессиональный праздник у тех, кого боятся, уважают и бесконечно благодарят. Догадались, про кого мы? Конечно, про зубных врачей!
Стоматология в СССР — это отдельная глава в истории медицины, которая оставила глубокий след не только в памяти пациентов, но и в кинематографе. В те времена зубные кабинеты часто ассоциировались с чем-то пугающим: гул бормашин, строгие врачи в белых халатах и ощущение, что каждый визит к стоматологу — маленький подвиг! Именно в эпоху советской медицины зародилась та самая боязнь зубных врачей, которая передавалась из поколения в поколение. Возможно, это было связано с отсутствием современных технологий, а может, с тем, что анестезия была не всегда доступна или применялась только в крайних случаях. Но советский кинематограф умел превращать даже такие, казалось бы, пугающие моменты в нечто увлекательное и запоминающееся! Сможете угадать, из каких фильмов эти стоматологи?
Советская медицина у многих вызывает не самые приятные воспоминания, но в секретных санаториях дела обстояли иначе, ведь за вечной молодостью туда ездила исключительно партийная элита! А если мысли о здоровье и бытовых проблемах мешают уснуть, то скорее используйте эти 5 древнерусских способов борьбы с бессонницей и забудьте о снотворных.
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Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Михаил Булгаков / Kinopoisk