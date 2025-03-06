Затяжная блокада из магнитных бурь. Как выжить с 7 по 19 марта при геоштормах без передышки Начиная с 7 марта 2025 года нас ждёт неприятное для метеозависимых событие: череда магнитных бурь. В определённый период возмущения будут особенно сильными, до индекса G-2. Как это всё пережить, рассказывает Life.ru. 6 марта, 04:00 Какой силы будут магнитные бури с 7 по 19 марта и как от них защитить организм. Обложка © Life.ru, фото © Kandinsky

Метеозависимым и метеочувствительным придётся во второй половине недели несладко. Геомагнитное поле Земли решило испортить их женской половине праздник 8 Марта. Дело в том, что с 7-го числа нас ждут магнитные бури, а они, как известно, влияют и на состояние людей, и на электроприборы. Самые сильные возмущения достигнут индекса Kp 5 по планетарной шкале и будут колебаться между индексами G-1 и G-2 по пятибалльной шкале. Сколько они продлятся и как пережить этот период, рассказывает Life.ru.

Что такое магнитные бури

Магнитные бури — это возмущения геомагнитного поля Земли. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jurik Peter

Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые происходят длительное время — от нескольких часов. Геомагнитные штормы обычно вызваны потоками солнечного ветра, прорывающегося в магнитное поле Земли и усиливающего кольцевой электрический ток, который течёт вокруг Земли на расстоянии от 10 до 60 тысяч километров от поверхности. Этот ток формирует радиационные пояса Земли, и любой «движ», связанный с ним, отражается и на нас. Так, от сильных магнитных бурь плохо спутникам, потребительским электроприборам и самим людям.

Магнитные бури с 7 по 19 марта: Насколько сильными будут

Магнитные бури продлятся долгое время, начиная с 7 марта. Это долго. Фото © Freepik

Значительные геомагнитные возмущения произойдут с 7 по 19 марта. Пик активности магнитной бури придётся на вечер Международного женского дня и следующий день, а также период с 11 по 14 марта, когда уровень возмущений достигнет Kp 5. Но не стоит расслабляться 7-го, 10-го и с 15-го по 19-е число. В эти периоды магнитные бури тоже будут, хотя и не такие сильные, как в пиковый период. С 14 марта к геомагнитной активности присоединится начало коридора затмений: на это число Вселенная запланировала не просто полнолуние, а «Кровавую луну», то есть лунное затмение.

Какой силы будут магнитные бури в марте 2025 года: расписание по дням. Источник Time in.ru

Итак, с 7 по 19 марта нас ждут серьёзные геомагнитные возмущения. Вот самые важные моменты, которые стоит знать во время магнитных бурь с 7 по 19 марта: Уже с полуночи 7-го числа начнётся слабый геошторм с индексом Kp 3, этого достаточно, чтобы доставить неприятности старикам и людям с хроническими заболеваниями.

Примерно с 21 часа вечера по Москве 8 марта начнётся магнитная буря силой Kp 5 — это уже значение, способное повлиять на работу приборов и самочувствие даже здоровых людей.

С 21 часа 9 марта и до того же времени 11 марта будет продолжаться шторм индексом Kp 3, а потом на несколько дней зарядит магнитная буря уровня Kp 5.

С вечера 14 марта сила геошторма снизится до 4 баллов, примерно в 21 час 16 марта перейдёт в Kp 3, а с 9 часов вечера 16-го на сутки снова повысится до значения Kp 4.

С вечера 18 марта по вечер 19 марта нас опять ждёт трёхбалльная буря, а потом состояние земной магнитосферы перейдёт в состояние слабых возмущений Kp 2. Такой индекс уже вполне пригоден для жизни.

Расписание магнитных бурь на период с 7 по 19 марта — нас ждут серьёзные возмущения. Фото © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, геомагнитный шторм в марте будет не настолько сильным и не настолько продолжительным. С 7 по 9 марта Kp колеблется между 1 и 3 баллами, с 10-го по 12-е сила шторма составит Kp 4, 13-го снизится до Kp 3, а с 14-го по 15-е достигнет 4 баллов. Затем, с 16 по 18 марта мы снова можем ожидать бури с индексом Kp 3, а с 19-го сила возмущений снизится до 2 баллов. До Kp 5 геомагнитная активность может добраться только 27 марта. Но стоит учитывать, что в Москве и других мегаполисах магнитные бури могут ощущаться сильнее, чем за городом, и почему так происходит, мы объясняли в расписании магнитных бурь на март 2025 года.

Напомним, что для измерения силы геомагнитного возмущения существует две шкалы: Kp и G. Kp — это планетарный индекс, который фиксирует отклонения геомагнитного поля Земли от нормы в течение трёх часов по средним данным из 13 обсерваторий, расположенных между 44 и 60 градусами северной и южной широт. Шкала G — это система измерения, которую ввели в США в 1999 году, и в первую очередь она фиксирует геомагнитные возмущения такой силы, что те способны влиять на технику. Шкала Kp, как правило, более точная.

Правила безопасности во время сильной магнитной бури в марте 2025

Во время магнитных бурь надо позаботиться о своём здоровье, например, исключить стрессы и алкоголь. Фото © Коллаж © Shutterstock / FOTODOM / Naeblys, My Ocean Production

Пока продолжается магнитная буря, нужно быть особенно внимательными к своему здоровью, в большей степени к сердцу, сосудам, давлению и даже почкам. В принципе, во время геомагнитного возмущения может обостриться любое хроническое заболевание. В дни магнитных бурь стоит избегать тяжёлых физических нагрузок и отказаться от алкоголя и кофеина. Да, чая это тоже касается, особенно зелёного. А если вы курите, то бросайте, причём чем раньше, тем лучше. Каждый день во время периода «магниток» должен проходить так, чтобы вызывать у вас как можно меньше переживаний. Спать тоже нужно лечь пораньше и весь период хорошо высыпаться. Саму бурю проводим на свежем воздухе, следует снизить количество калорий на треть и выполнять все предписания врачей, имея при себе нужные медикаменты. И вообще девиз этих дней: поменьше стресса, побольше отдыха.

Как подготовиться к сильным магнитным бурям с 7 по 19 марта

Подготовьтесь к магнитной буре: выпейте аспирин, имейте при себе тонометр. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Duet PandG

Если у вас есть хронические заболевания, к периодам магнитных бурь придётся подготовиться. При болезнях сосудов лучше иметь при себе тонометр, а в других случаях перед началом геомагнитного возмущения можно принять таблетку аспирина, чтобы справиться с болью и сделать кровь более жидкой. В любом случае соблюдайте все предписания врачей, придерживайтесь своего лечения и носите с собой необходимые лекарства.

А ещё перед магнитными бурями можно позаботиться о самочувствии ваших электроприборов. Зарядите перед бурей свои устройства, отключите те из них, которыми не пользуетесь. А для защиты серьёзных устройств можно использовать ферромагнитные экраны, обычно они используются для защиты трансформаторов, но заэкранировать можно и некоторую потребительскую технику, например колонки.

Самые сильные геомагнитные возмущения в истории

За всю историю наблюдений было замечено несколько сильнейших магнитных бурь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Naeblys

Самый высший балл для магнитной бури — это индекс Kp 9. Буквально морской «девятый вал», но в космических терминах. Такие возмущения, к счастью, происходят нечасто. Расскажем о самых знаменитых и самых сильных магнитных штормах в истории родной планеты человечества.

Магнитная буря 1859 года, или Событие Кэррингтона. Такие сильные штормы происходят только раз в 500 лет. Северное сияние видели даже на Карибах.

Такие сильные штормы происходят только раз в 500 лет. Северное сияние видели даже на Карибах. Магнитная буря 13 марта 1989 года, или Квебекское событие. В Канаде, а именно в провинции Квебек, отключилось электричество.

В Канаде, а именно в провинции Квебек, отключилось электричество. Магнитная буря 11 сентября 2005 года. Достигла Kp 9, нарушила спутниковую навигацию, отключила электричество в некоторых областях Северной Америки.

Достигла Kp 9, нарушила спутниковую навигацию, отключила электричество в некоторых областях Северной Америки. Магнитная буря 6 августа 2011 года. За полчаса геомагнитная активность усилилась с 3 баллов Kp-индекса до 9.

За полчаса геомагнитная активность усилилась с 3 баллов Kp-индекса до 9. Магнитная буря в мае 2024 года. В Южной Африке и Чили видели Северное сияние. Из последних сил держались Масковские спутники Starlink, а в Новой Зеландии ненадолго отключили электричество.

Как мы можем видеть, геомагнитные бури — вполне обычное явление, но последствия от них могут быть тяжёлыми и к ним надо готовиться. Радует, что в деле защиты электроприборов от возмущений магнитного поля человечество сильно продвинулось. Вот бы можно было заэкранировать себя и не ощущать их влияния на свой организм… А узнать о том, как на нас повлияет Ретроградная Венера, можно в материале Life.ru.

Авторы Анна Волкова