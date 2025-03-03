Ретроградная Венера 2025: Как долго продлится, чего нельзя делать и почему нас ждёт наплыв бывших

В 2025 году Венера будет ретроградить с 2 марта по 19 апреля. Планета вступает в фазу обратного движения каждые восемнадцать или девятнадцать месяцев приблизительно на сорок два дня. Напомним: ретроградность планет — это явление, при котором с Земли кажется, что они движутся вспять. В реальности планета не меняет направления движения: это оптическая иллюзия, которую создаёт атмосфера Земли из-за разницы в скорости движения небесных тел. Тем не менее ретроградные планеты издавна интересовали как обычных людей, так и астрологов.

Даты ретроградной Венеры 2025 и в каких она знаках зодиака будет

Ретроградной Венера будет в марте и апреле 2025 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NASA images

В период с 2 марта по 19 апреля нас ожидает ретроградная Венера. Планета любви, красоты и женственности движется вспять на небосводе, но не в космическом вакууме. Знаки зодиака, которые будут управлять этой ретропланетой, — Овен и Рыбы. Это два в чём-то конфликтующих между собой знака: Овен — про настойчивость и риск, а Рыбы — знак интроспекции, философии, размышлений о чувственном.

Период ретро-Венеры весной 2025 года будет охарактеризован именно такой конфликтной энергией: с одной стороны, это шанс переосмыслить личную сферу, с другой — высока вероятность поссориться с любимым человеком. Для пересмотра финансовых приоритетов и поиска новых способов зарабатывать деньги ретроградная Венера тоже отлично подойдёт. Но тут всё зависит от конкретного знака зодиака.

Влияние ретроградной Венеры на знаки зодиака

Ретроградная Венера сильнее всего повлияет на знаки Овна, Весов и Рыб. Фото © «Шедеврум»

Хотя в космосе Венера продолжает своё прямое движение, в атмосфере Земли она движется вспять. В астрологии ещё в глубокой древности заметили, что на представителей разных знаков зодиака такие феномены влияют, причём очень сильно. Кратко расскажем, кому и чего ждать от ретроградной Венеры.

Овен по гороскопу особенно сильно почувствует влияние ретропланеты. Могут вернуться прошлые любовные интересы, в этом отношении лучше быть осторожными. Но в целом ретро-Венера для Овна — период для обновления и перемен к лучшему. Телец поймёт, что прагматизм — это ещё не самое главное в жизни. В ретроградную Венеру ждите романтики и тяги к творчеству. Близнецы обнаружат, что старые друзья о них помнят. Кроме того, давно позабытые проекты появятся в жизни вновь, как пятьсот рублей, случайно найденные в зимней куртке, и окажутся достаточно успешными. Рак по гороскопу в период ретро-Венеры будет строить карьеру и достигнет в этом внушительных высот. Представителям этого знака зодиака можно путешествовать, пока Венера ретроградит.

Лев по гороскопу постарается в период с 2 марта по 19 апреля пересмотреть приоритеты. Важно чётче понять планы на будущее и начать готовиться к серьёзным финансовым вложениям, например, в недвижимость. Дева станет ещё строже придерживаться своего плана. Со стратегическим планированием у этого знака зодиака, в принципе, всё в порядке, но стоит в ретроградный период планеты любви позаботиться о своём комфорте и чувстве безопасности. Весы по гороскопу преодолеют период ретро-Венеры, но им будет трудно. В личной жизни возможны разногласия и манипуляции, худший сценарий тут — разрыв. Приоритетом должны быть забота о себе с поддержкой близких. Скорпион в период ретроградной Венеры прокачает свою настойчивость. Окружающие станут лучше понимать, что вы от них хотите, а ещё для рождённых под этим знаком ретро-Венера — отличный период для творчества и артистизма.

Стрелец по гороскопу под конец периода ретроградной Венеры захочет переехать. Старые знакомства восстанут из пепла, но это не будет позитивным опытом, скорее заделом на переосмысление своих приоритетов и поводом начать получше разбираться в людях. Важно подумать о своей безопасности. Козерог обнаружит, что этот период для него — про любовь и семью. Пока Венера ретроградит, самым главным приоритетом будет время, проведённое со своей второй половинкой, и связи с родственниками. Водолей, скорее всего, откажется от невзаимных связей и пассивно-агрессивного стиля общения. Во взаимодействиях с коллегами ретро-Венера хороша для пересмотра своего места в коллективе и обновления подходов к работе. Рыбы по гороскопу столкнутся с тем, что ретроградная Венера сильно влияет на финансовую сторону вопроса. Неожиданные траты, неудачные инвестиции — всё это может ждать рождённых под знаком Рыб, если они будут невнимательны к своим финансам.

Что можно делать в период ретроградной Венеры

На ретроградную Венеру можно ещё сильнее любить своих половинок. Фото © «Шедеврум»

Чем ближе планета находится к Земле, тем сильнее она влияет на этот каменный шарик в космосе, который стал нашим домом. Поэтому для астрологов так важны ретроградные Марс и Меркурий. Венера — одна из наиболее близких к нам планет Солнечной системы, поэтому её влияние неоспоримо. Рассказываем, для каких дел подходит ретроградный период планеты любви, красоты и женственности.

Ретро-Венера идеальна для взаимодействия с прекрасным. Можете заняться искусством сами, а можете для вдохновения сходить в музей, театр или оперу.

Романтическое путешествие с вашей второй половинкой — полностью соответствующее энергиям Венеры занятие.

Покупать или даже самостоятельно создавать новые украшения, заниматься спортом и следить за внешностью в период ретро-Венеры — отличное начинание.

Вспоминать старых друзей и возобновлять общение после десяти лет молчания сложно, но как раз ретроградная Венера может помочь своей энергией.

Чего нельзя делать, пока Венера ретроградит с 2 марта по 19 апреля

Пока Венера ретроградит, стоит избегать инвестиций. А криптоинвестиций стоит избегать в принципе. Фото © «Шедеврум»

Ретроградная Венера благоволит многим делам, но есть кое-что, чего в этот период лучше избегать. Рассказываем, от каких действий в период ретропланеты стоит отказаться, чтобы не навлечь на себя её гнев и не жалеть о принятом решении. В ретро-Венеру с 2 марта по 19 апреля не стоит вступать в брак. Это может быть результатом поспешного решения.

Как и в период ретроградного Меркурия, не стоит тратить много денег на инвестиции и покупки — потом поймёте, что переплатили.

Под запретом пластические операции и другие инвазивные бьюти-практики. Результат может вас шокировать, это касается как внедрения имплантов, так и ботокса, и даже татуировок.

Не стоит заводить новые знакомства, думая, что они станут дружбой на всю жизнь. Энергия ретро-Венеры — про укрепление старых связей.

Ретроградная Венера и отношения: почему возвращаются бывшие?

На ретроградную Венеру бывшие могут снова показаться на горизонте. Они делают это не по своей воле. Фото © «Шедеврум»

В целом на отношения период ретроградной Венеры влияет позитивно. В это время можно укрепить связь со своей второй половинкой, обновить чувства, устроить себе второй медовый месяц и так далее. Но стоит быть осторожнее с эмоциями: они могут привести к недопониманию или ссорам.

Однако у ретроградной Венеры есть одно интересное качество: в периоды обратного движения планеты любви в ваш круг общения могут вернуться бывшие возлюбленные. Если не отнестись к ним серьёзно, это может стать началом катастрофы. Бывшие появляются на ретро-Венеру не для того, чтобы вы повторили одну и ту же ошибку дважды. Это повод закрыть гештальт, отпустить старые обиды и понять, что же вам на самом деле нужно в человеке. А самих бывших тянет к вам во время обратного движения планеты красоты по одной простой причине: этот период подталкивает их на возобновление старых связей.