Свадьба и зачатие ребёнка в марте 2025: эти даты принесут счастье, если вы о них будете знать

Хотите начать весну с больших перемен? Март 2025 года — время для решительных шагов. Кто-то мечтает узаконить отношения, кто-то задумывается о пополнении в семье. Но не всё так просто! В этом месяце есть дни, которые звёзды считают идеальными для свадьбы и зачатия, а есть те, которые лучше обойти стороной. Разбираемся, когда и что лучше планировать.

Свадьба в марте: удачное решение или спорный выбор?

Можно ли жениться в марте 2025 года — приметы и суеверия. Фото © Freepik / freepic.diller

В марте природа просыпается, солнце начинает греть сильнее, а сердце тянется к переменам. Но есть один нюанс — Великий пост. В 2025 году он продлится с 3 марта по 19 апреля, и на это время церковные браки запрещены. Однако если речь о росписи в загсе и шумном застолье, формальных преград нет. Что говорит народная мудрость? Наши предки не слишком жаловали мартовские свадьбы, считая, что они приносят нестабильность в семейную жизнь. Впрочем, современным парам не привыкать ломать стереотипы.

Благоприятные даты для свадьбы в марте 2025

Лучшие даты для свадьбы в марте 2025 по лунному календарю. Фото © Freepik

Если ориентироваться на энергетику месяца, то удачными для заключения брака в марте 2025-го станут дни с 18-го по 23-е число. В это время отмечается весеннее равноденствие — символ гармонии, обновления и равновесия. В народных поверьях такие свадьбы считались счастливыми. Астрологи рекомендуют для регистрации брака дни, когда Луна находится в знаках зодиака Телец, Лев, Водолей, Рыбы, Близнецы или Рак. В марте 2025 года это: 6, 7, 10, 16, 18, 20, 23 и 25 марта — дни, когда союз обещает быть особенно крепким. А если хочется магии чисел, можно выбрать дату с красивым сочетанием: 05.03.25 или 25.03.25.

В какие дни в марте 2025 года лучше всего зачать ребёнка

Когда лучше зачать ребёнка в марте 2025 с точки зрения астрологии? Фото © Freepik / prostooleh

Мартовские дети отличаются энергичностью, решительностью и коммуникабельностью. Они часто становятся лидерами, добиваются успехов в карьере и смело идут к своим целям. Если хотите, чтобы ребёнок рос удачливым и уверенным в себе, присмотритесь к следующим датам: 2, 9, 10, 14, 23, 24, 27 марта — детям, зачатым в эти дни, звёзды обещают силу характера, решимость и поддержку высших сил.

— детям, зачатым в эти дни, звёзды обещают силу характера, решимость и поддержку высших сил. 4, 5, 6, 8, 13, 15, 20, 21 и 25 марта — астрологи считают, что дети, зачатые в эти дни, получат крепкое здоровье, стойкость к стрессу и хорошую интуицию.

Неудачные даты марта 2025 года. Когда нельзя играть свадьбу и зачинать детей

Свадьба в марте 2025: удачные и неудачные дни по календарю. Фото © Freepik

Когда лучше не играть свадьбу? 12, 13, 14, 28, 29 и 30 марта — дни, которые астрологи считают неблагоприятными для свадьбы. Влияние Луны может сделать отношения напряжёнными, а брак — нестабильным. Когда зачатие нежелательно? 7, 11, 28, 29 и 30 марта — положение небесных тел делает эти дни неблагоприятными. Возможны сложности при беременности или рождении ребёнка.

— положение небесных тел делает эти дни неблагоприятными. Возможны сложности при беременности или рождении ребёнка. 12, 18, 19 и 22 марта — есть риск слабого здоровья у малыша. Однако современная медицина творит чудеса, так что паниковать не стоит.