Самые опасные дни марта 2025: В какие даты лучше остаться дома и не рисковать

В марте 2025 года, когда нас ждёт сразу несколько ретроградных планет и коридор затмений, особенно важно прислушаться к своей интуиции. Есть дни, когда словно сама судьба шепчет: «Подожди, не торопись!». В такие моменты лучше отложить важные решения и не начинать новых дел. Дайте себе время, чтобы энергия выровнялась, а сомнения ушли. Зная, какие даты марта 2025 года могут принести испытания, вы сможете подготовиться, смягчить удар, а может, и вовсе избежать его.

2 марта — начало ретроградного движения Венеры

Когда в марте 2025 года Венера начнёт ретроградить? Фото © Shutterstock / FOTODOM / bluecrayola

2 марта — день, когда планета любви Венера начнёт своё ретроградное, обратное, движение. Это может негативно отразиться на финансах и стабильности в делах, поэтому следует проявлять повышенную осторожность. Также возможны внезапные недомогания, причина которых может быть связана как раз с обратным вращением Венеры. Важно 2 марта быть внимательными к своему самочувствию и избегать перенапряжения.

В этот день не рекомендуется совершать крупные покупки, отправляться в дальние поездки без крайней необходимости, рисковать инвестициями и давать необдуманные обещания. Ретроградное движение Венеры усиливает напряжённость и делает этот день неблагоприятным для любых начинаний.

11 марта — роковое соединение Меркурия и Венеры

Гороскоп на март 2025: когда Венера и Меркурий будут в одном знаке зодиака? Фото © Shutterstock / FOTODOM / 3badass

11 марта в астрологии считается крайне неблагоприятным днём из-за соединения Меркурия и Венеры в знаке зодиака Рыбы. Рекомендуется избегать любых начинаний во всех сферах жизни, так как день не сулит успеха в новых делах. Воздержитесь от активной деятельности и сосредоточьтесь на поддержании стабильности. Также 11 марта лучше не нагружать себя спортом или яркими эмоциями, чтобы сохранить энергию и избежать негативных последствий. День не подходит для принятия важных решений или подписания соглашений. Лучше посвятить 11 марта отдыху, восстановлению сил и завершению текущих дел, избегая стрессовых ситуаций и конфликтов.

14 марта — начало коридора затмений и лунное затмение

Коридор затмений в марте 2025 года: когда начнётся. Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratartv

14 марта — один из самых напряжённых дней в астрологическом календаре: начало коридора затмений. Первый день этого явления знаменует «включение» огромного потока энергии, который запустит лунное затмение. Сила коридора ещё не достигла своего максимума, но импульс к переменам уже ощутим. А лунное затмение 14 марта — это как первый удар колокола, возвещающий о начале грандиозных перемен.

14 марта, в лунное затмение, старые, изжившие себя связи и ситуации, подавленные эмоции и нерешённые проблемы вдруг начнут проявляться с новой силой, вызывая дискомфорт и напряжение. Негативные эмоции, как правило, активизируются в первый день коридора затмений особенно ярко: раздражительность, тревожность, страх перед будущим — всё это может проявляться намного острее, чем обычно.

15 марта — начало ретроградного движения Меркурия

Ретроградный Меркурий в марте 2025: даты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Ретроградный Меркурий традиционно связывают с негативом, таким как финансовые затруднения, упадок сил и общая подавленность. Ожидается, что и 15 марта не станет исключением: вероятны проблемы с деньгами и чувство усталости, а также дезориентация. В первый день ретроградного Меркурия люди часто сталкиваются с препятствиями в делах, требующих концентрации и чёткости или принятия важных решений. Астрологи предупреждают: 15 марта следует проявлять повышенную осторожность и избегать рискованных шагов, особенно в сфере финансов. Важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, поскольку временные трудности, вызванные ретроградным Меркурием, носят преходящий характер.

29 марта — частичное солнечное затмение в Овне

Когда в марте 2025 года будет солнечное затмение? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alones

29 марта первое солнечное затмение 2025 года в знаке зодиака Овен обострит у многих негативные черты характера: упрямство и жадность, сделав проблемные ситуации более ощутимыми. Несмотря на частичный характер затмения и потенциальную скрытость многих проблем, влияние этого дня может быть значительным. Поэтому 29 марта рекомендуется проявлять осмотрительность в высказываниях и поступках, чтобы избежать нежелательных последствий. В период затмения возрастёт вероятность конфликтов и недопонимания, вызванных обострённым эгоизмом и стремлением к личной выгоде. Важно 29 марта 2025 года сохранять самообладание, проявлять терпимость и избегать принятия импульсивных решений.