Гороскоп Тамары Глобы на март 2025: Что нас ждёт и к чему готовиться в новом астрологическом году

Март — месяц знака зодиака Рыбы, последнего из астрологического круга, который завершает старый астрологический цикл и подготавливает нас к новому. Влияние этого знака зодиака связано с интуицией, эмоциональной глубиной и стремлением к духовному развитию. Однако март 2025 года также будет насыщен астрологическими событиями, которые окажут влияние на общественные процессы и личную жизнь каждого.

Влияние знака зодиака Рыбы в марте 2025 года

Лунное и солнечное затмения: влияние на март 2025. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mountain beetle

Рыбы — это знак чувствительности, предвидения и внутреннего поиска. Под влиянием этого зодиака многие почувствуют желание отстраниться от суеты и сосредоточиться на внутренних переживаниях. Март 2025 года, как говорит астролог Тамара Глоба, станет временем для размышлений, творчества и духовного роста.

Основными управляющими планетами знака зодиака Рыбы являются Нептун и Юпитер. Первое светило отвечает за вдохновение, мистику и мечтательность, а второе способствует расширению сознания и стремлению к идеалам. Их влияние в марте 2025 по гороскопу усилит желание познавать глубинные истины жизни.

Ключевые астрологические события марта 2025 года

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Март 2025 года будет насыщен значимыми астрологическими событиями, которые окажут влияние на личную жизнь и глобальные процессы. Эти явления потребуют осознанного подхода, самоконтроля и внимания к внутренним ощущениям. От коридора затмений до ретроградности и воссоединения планет — что нас ждёт в марте 2025 года?

Лунное затмение — 14 марта

Полное лунное затмение произойдёт 14 марта в 7:00 по Гринвичу. Это событие создаст мощный эмоциональный фон, способный привести к переменам в личной жизни и общественных процессах. Важно сохранять самоконтроль и внимательно относиться к здоровью, так как повышенная эмоциональная нестабильность может привести к стрессу. Особенно загруженными будут те, кто занимается медициной, спасением людей и оказанием помощи. Возможные последствия: обострение чувствительности и эмоциональной нестабильности;

повышенный риск аварий и нестандартных ситуаций;

повышенный интерес к духовным практикам и поиску истинного предназначения.

Солнечное затмение — 29 марта

Какие затмения будут в марте 2025 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Amanda Carden

Частичное солнечное затмение пройдёт 29 марта в 10:48 по Гринвичу. Оно станет значимым с точки зрения мировых событий, так как будет способствовать принятию важных решений на глобальном уровне. В этот период особенно важно осознавать последствия своих поступков, так как любое принятое решение может повлиять на будущее. Возможные последствия: влияние на политические и экономические процессы;

новые тенденции в социальной жизни и культуре;

ускорение изменений в общественном устройстве.

Начало нового астрологического года — 20 марта

Солнце переходит в знак зодиака Овен, что знаменует начало нового астрономического и астрологического года. Это период пробуждения, активных действий и постановки новых целей. Важно сконцентрироваться на планах на будущее и чётко определить направление своего развития.

Влияние ретроградных Венеры и Меркурия в марте 2025 года

Гороскоп на март 2025: важные события месяца. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Март также окажет влияние на сферы любви, общения и творчества. Энергии этого месяца затронут важные аспекты взаимодействия с окружающими и помогут лучше понять себя. Венера в Рыбах — состояние экзальтации, что способствует вдохновению, развитию искусства и усилению эмпатии.

— состояние экзальтации, что способствует вдохновению, развитию искусства и усилению эмпатии. Меркурий в Рыбах — в изгнании и падении, что делает коммуникацию менее чёткой. В этот период важно избегать недопонимания и не строить иллюзий.

Опасные и напряжённые дни марта 2025

В марте астрологи выделяют несколько дней, в которые следует проявлять осторожность: 1, 2, 7, 8 (первая половина дня), 11, 14, 16, 22, 26, 28, 29 и 30 марта. Эти даты связаны с повышенной аварийностью, нестабильными ситуациями и эмоциональными перегрузками. Важно в эти дни избегать поспешных решений и внимательно относиться к своему самочувствию.

Как начало астрологического года изменит судьбу знаков зодиака. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa