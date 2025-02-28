Гороскоп Тамары Глобы на март 2025: Что нас ждёт и к чему готовиться в новом астрологическом году
Март 2025 года — время перемен и духовного роста. Life.ru рассказывает, как знак зодиака Рыбы и коридор затмений повлияют на судьбу, эмоции и глобальные события в России и мире.
Март — месяц знака зодиака Рыбы, последнего из астрологического круга, который завершает старый астрологический цикл и подготавливает нас к новому. Влияние этого знака зодиака связано с интуицией, эмоциональной глубиной и стремлением к духовному развитию. Однако март 2025 года также будет насыщен астрологическими событиями, которые окажут влияние на общественные процессы и личную жизнь каждого.
Влияние знака зодиака Рыбы в марте 2025 года
Лунное и солнечное затмения: влияние на март 2025. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mountain beetle
Рыбы — это знак чувствительности, предвидения и внутреннего поиска. Под влиянием этого зодиака многие почувствуют желание отстраниться от суеты и сосредоточиться на внутренних переживаниях. Март 2025 года, как говорит астролог Тамара Глоба, станет временем для размышлений, творчества и духовного роста.
Основными управляющими планетами знака зодиака Рыбы являются Нептун и Юпитер. Первое светило отвечает за вдохновение, мистику и мечтательность, а второе способствует расширению сознания и стремлению к идеалам. Их влияние в марте 2025 по гороскопу усилит желание познавать глубинные истины жизни.
Ключевые астрологические события марта 2025 года
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Март 2025 года будет насыщен значимыми астрологическими событиями, которые окажут влияние на личную жизнь и глобальные процессы. Эти явления потребуют осознанного подхода, самоконтроля и внимания к внутренним ощущениям. От коридора затмений до ретроградности и воссоединения планет — что нас ждёт в марте 2025 года?
Лунное затмение — 14 марта
Полное лунное затмение произойдёт 14 марта в 7:00 по Гринвичу. Это событие создаст мощный эмоциональный фон, способный привести к переменам в личной жизни и общественных процессах. Важно сохранять самоконтроль и внимательно относиться к здоровью, так как повышенная эмоциональная нестабильность может привести к стрессу. Особенно загруженными будут те, кто занимается медициной, спасением людей и оказанием помощи.
Возможные последствия:
- обострение чувствительности и эмоциональной нестабильности;
- повышенный риск аварий и нестандартных ситуаций;
- повышенный интерес к духовным практикам и поиску истинного предназначения.
Солнечное затмение — 29 марта
Какие затмения будут в марте 2025 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Amanda Carden
Частичное солнечное затмение пройдёт 29 марта в 10:48 по Гринвичу. Оно станет значимым с точки зрения мировых событий, так как будет способствовать принятию важных решений на глобальном уровне. В этот период особенно важно осознавать последствия своих поступков, так как любое принятое решение может повлиять на будущее.
Возможные последствия:
- влияние на политические и экономические процессы;
- новые тенденции в социальной жизни и культуре;
- ускорение изменений в общественном устройстве.
Начало нового астрологического года — 20 марта
Солнце переходит в знак зодиака Овен, что знаменует начало нового астрономического и астрологического года. Это период пробуждения, активных действий и постановки новых целей. Важно сконцентрироваться на планах на будущее и чётко определить направление своего развития.
Влияние ретроградных Венеры и Меркурия в марте 2025 года
Гороскоп на март 2025: важные события месяца. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski
Март также окажет влияние на сферы любви, общения и творчества. Энергии этого месяца затронут важные аспекты взаимодействия с окружающими и помогут лучше понять себя.
- Венера в Рыбах — состояние экзальтации, что способствует вдохновению, развитию искусства и усилению эмпатии.
- Меркурий в Рыбах — в изгнании и падении, что делает коммуникацию менее чёткой. В этот период важно избегать недопонимания и не строить иллюзий.
Опасные и напряжённые дни марта 2025
В марте астрологи выделяют несколько дней, в которые следует проявлять осторожность: 1, 2, 7, 8 (первая половина дня), 11, 14, 16, 22, 26, 28, 29 и 30 марта. Эти даты связаны с повышенной аварийностью, нестабильными ситуациями и эмоциональными перегрузками. Важно в эти дни избегать поспешных решений и внимательно относиться к своему самочувствию.
Как начало астрологического года изменит судьбу знаков зодиака. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Март 2025 года принесёт важные астрологические события, способные повлиять как на личную жизнь, так и на глобальные процессы. Этот месяц подойдёт для переосмысления, духовного роста и подготовки к новому этапу жизни. Главное — не поддаваться иллюзиям, использовать интуицию и доверять своим внутренним ощущениям. А ранее Life.ru рассказывал, каким знакам зодиака Вселенная подарит шанс жить с чистого листа после парада планет 28 февраля.