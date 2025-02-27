Как выжить 28 февраля, когда парад планет совпадёт с мистическим и опасным новолунием

Конец зимы и начало марта 2025 года станут непростым периодом. Уже 28 февраля нам посчастливится наблюдать уникальное космическое явление — парад планет. К тому же этот танец светил совпадёт с более привычным новолунием. Сочетание двух важных с точки зрения астрономии и астрологии явлений окажет на нас сильное влияние, уж не сомневайтесь. Но какое? Life.ru сейчас расскажет подробности.

Парад планет в феврале: когда случится и можно ли увидеть его в России

Парад планет — красивое явление, оно случится 28 февраля 2025 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Serge Vo

Парад планет в 2025 году запланирован и на 21 января, и на 28 февраля. В январе можно было наблюдать только шесть планет, а в конце февраля на небе выстроится «большая семёрка». Это Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс. В следующий раз такое случится только в 2040 году. Но 28 февраля — усреднённая дата для всего земного шара. В Токио, например, парад уже был 22 февраля, а в Сан-Паулу состоится только 4 марта.

В России парад планет заметят 28 февраля. В Москве сразу после захода солнца можно будет увидеть лишь четыре планеты: Юпитер, Сатурн, Венеру и Марс. В регионах России оптимальное время наблюдения за парадом — семь часов вечера. В небе над Омском будет прекрасно видно все семь небесных светил. А если выехать за город, то можно не только рассмотреть их в подробностях, но и сделать ряд удивительных по красоте снимков.

Парад 7 планет 28 февраля: почему это важно

С точки зрения астрологов, парад планет — это время, которое несёт за собой сильные перемены. Парад планет 28 февраля откроет окно возможностей, которыми нужно будет воспользоваться. Если вам необходимо реализовать зародившиеся в начале года идеи, период парада планет может подойти для этого, но с некоторыми оговорками. По словам экстрасенса Аделины Паниной, время парада планет характеризуется противоречиями между тем, что вы хотели бы делать, и тем, что вы должны сделать.

В астрологии парад планет значит максимальную концентрацию энергии в какой-либо сфере жизни. Это время усиливающихся внутренних противоречий между тем, что вы хотели бы сказать, и тем, что следует сказать на самом деле, чтобы не осложнить себе жизнь. Очень часто такая ситуация, особенно для людей мягких и нерешительных, приводит к прокрастинации тех или иных действий. Надо понимать, что это не плохо! Так действует ваш защитный механизм, оберегающий от ненужных и непредсказуемых последствий. Аделина Панина Экстрасенс

В марте влияние парада планет не закончится. Во-первых, он всё ещё будет происходить в других уголках мира, например в Бразилии. Во-вторых, планеты будут делить сферы влияния. Если в конце февраля на первых позициях будут Марс и Юпитер как самые яркие представители Солнечной системы на ночном небе, то в марте усилится влияние Сатурна и Венеры. Несмотря на то что март 2025 года станет самым жёстким с астрологической точки зрения месяцем, эти две планеты могут нам сильно помочь с личной жизнью и финансами, как отмечает издание «Вечерняя Москва». Но важные решения лучше начинать принимать с 15 марта.

Парад планет 2025: В каких знаках зодиака будут находиться светила

Семь планет во время парада будут находиться в пяти знаках зодиака. Фото © Shutterstock / FOTODOM / buradaki

Семь планет 28 февраля, по словам Аделины Паниной, будут находиться в пяти знаках зодиака. Марс и Юпитер окажутся в Близнецах, Уран в Тельце, Нептун и Венера в Овне, Сатурн в Рыбах, а Меркурий — в Водолее. Если вы знаете, в каком секторе ночного неба искать эти созвездия, то разглядеть планеты будет куда проще. Но нахождение светил в данных знаках зодиака — не самое спокойное явление.

Несмотря на то что все эти знаки зодиака расположены рядом, их взаимодействие нельзя назвать гармонизирующим, скорее наоборот. Аделина Панина Экстрасенс

По мнению эксперта, самые яркие планеты в знаке зодиака Близнецы будут способствовать новым контактам и налаживанию отношений с ними. «Если вам есть что сказать, ваш голос будет услышан», — говорит экстрасенс. И добавляет, что «Меркурий в знаке зодиака Рыбы будет усиливать неопределённость».

Венера в агрессивном знаке зодиака Овен усилит напряжение, Сатурн в Рыбах отлично подойдёт для самоанализа и лечения от прошлых травм. Уран в знаке зодиака Телец может вселить в некоторых рациональность, а Нептун, переходящий из Рыб в Овна, спровоцирует подковёрные интриги и подводные течения.

Новолуние 28 февраля и парад планет: На что обратить внимание

В парад планет посвятите себя саморазвитию и финансовым ритуалам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Существует ряд рекомендаций, которые стоит соблюдать в период парада планет и новолуния 28 февраля. Тем более в этот раз два астрологических явления произойдут в один день. Новолуние в целом период составления планов и спокойного самоанализа. Вот чему лучше посвятить себя 28 февраля. Займитесь духовными практиками: медитируйте, посвятите время рефлексии, проработайте травмы, блоки и зажатости.

медитируйте, посвятите время рефлексии, проработайте травмы, блоки и зажатости. Подумайте о долгосрочных целях. Чего вы хотите? Как вы будете этого добиваться?

Чего вы хотите? Как вы будете этого добиваться? Укрепите свои отношения с любимыми. Повысьте градус доверия в отношениях с родственниками. Укрепите связи с близкими друзьями.

Повысьте градус доверия в отношениях с родственниками. Укрепите связи с близкими друзьями. Если вы до сих пор обижаетесь на кого-то, перестаньте. Прощение — лейтмотив февральского парада.

Прощение — лейтмотив февральского парада. Проведите обряды на личную жизнь и финансы.

Отсутствие луны на небе будет только увеличивать общую нервозность и напряжённость, что может увеличить риск аварий и несчастных случаев. При этом новолуние — это всегда время уединения и заботы о себе, ритуалов на привлечение финансов и любви. В новолуние хорошо составлять планы на новый лунный месяц, формулировать свои намерения и ожидания. Аделина Панина Экстрасенс

Что нельзя делать в день парада планет и новолуния 28 февраля

Новолуние 28 февраля даёт запрет на некоторые действия, например в этот период лучше не убираться дома, дабы не потратить угасающие силы на не очень приятное вам занятие и не навлечь на себя беду. Но при соединении парада планет к новолунию 28 февраля к этим запретам добавляются и новые ограничения.

Не конфликтуйте в период парада планет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Не начинайте проекты, если они новые. Вас ждут трудности, а сроки будут гарантированно гореть.

Вас ждут трудности, а сроки будут гарантированно гореть. Не принимайте внезапных импульсивных решений и не рискуйте. Парад планет 28 февраля многократно усилит эффект от неудачи.

Парад планет 28 февраля многократно усилит эффект от неудачи. Не ссорьтесь, не конфликтуйте, не оскорбляйте друг друга. В парад планет и новолуние споры могут привести к ужасным последствиям.

В парад планет и новолуние споры могут привести к ужасным последствиям. Не упустите шанс позаботиться о своём здоровье. Последите за своим психическим состоянием, посвятите часть времени отдыху, чтобы понять, что у вас со здоровьем физическим.

Как повлияет парад 7 планет 28 февраля на знаки зодиака

Знаки зодиака прочувствуют парад планет и его влияние на себе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Salomi art

Для знаков зодиака парад планет, совмещённый с новолунием 28 февраля, традиционно обещает испытания и перемены. Тельцы, Львы, Скорпионы и Водолеи по гороскопу будут мыслить в эти дни неожиданно трезво — таково влияние Урана в Тельце. Подробности расскажем ниже.

Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец)

Представители огненного тригона, а именно рождённые под знаками зодиака Овен, Лев или Стрелец, почувствуют прилив сил, мотивация и решительность повысятся. Наконец-то у них хватит сил на смелый шаг, о котором они давно мечтали. Но, как сказала в беседе с Life.ru Аделина Панина, лучше быть осторожными: «Только не стоит кидаться в омут с головой, все ваши поступки должны быть обдуманными».

Земные знаки (Телец, Дева, Козерог)

Для представителей земного тригона период будет насыщен работой над будущим успехом. Если по гороскопу вы Телец, Дева или Козерог, во время парада планет и новолуния 28 февраля стоит ожидать раскрытия практичной стороны вашего характера. Она, по словам Паниной, берёт верх над душевными метаниями и сомнениями. «Самое время закладывать фундамент будущих успехов», — считает экстрасенс.

Воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей)

Для воздушного тригона всё по классике: вашей сильной стороной станет общение. Если вы по гороскопу Близнецы, Весы или Водолей, то ловите момент. Панина утверждает: «К вашему мнению сейчас готовы прислушиваться, используйте это для усиления своего авторитета».

Водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы)

Если вы представитель тригона воды, то в парад планет и новолуние 28 февраля, как и всегда, будете сосредоточены на своих эмоциях и внутреннем мире. Аделина предупреждает: «Для вас парад планет — время внутренней перестройки». Носителям знаков зодиака воды — Рак, Скорпион, Рыбы — стоит подумать о том, что нужно изменить в себе для того, чтобы чувствовать себя уютно и комфортно.

Как мистическое полнолуние и парад планет 28 февраля отразятся на жизни знаков зодиака? Фото © Shutterstock / FOTODOM / buradaki