Родолог раскрыла главные причины, почему алкоголизм и онкология передаются по наследству

Замечали ли вы, что иногда в семьях наблюдаются повторяющиеся заболевания, которые пагубно влияют на силу всего рода? Случается, что определённое состояние может и передаться по наследству. Откуда возникает зависимость от алкоголя и предрасположение к раку, а также как разорвать этот замкнутый круг?

Потомственное проклятие или совпадение? Как передаётся алкоголизм в семье. Фото © Shutterstock / FOTODOM / pics five

«Искать истину на дне бокала или даже бутылки свойственно, к сожалению, людям, бегущим от реальных проблем», — рассказывает Life.ru цифровой родолог Марина Шац. Эксперт продолжает, говоря, что такие личности боятся любых изменений в жизни и выбирают роль страдальца. Причём готовы взять на себя все проблемы родных и переживать за них в компании крепкого алкоголя. Такая схема не работает, а лишь усиливает и ускоряет родовое колесо неудач. Алкоголизм является душевной болезнью, с которой трудно справиться в одиночку.

Ключевую роль в преодолении зависимости играет желание самого человека измениться. Реабилитация не даст результатов без осознания масштабов беды и готовности менять привычки. Родным алкоголика важно аккуратно предлагать помощь и поддерживать его на пути к выздоровлению. Марина Шац Цифровой родолог

Эксперт поясняет, говоря, что пристрастие к спиртным напиткам часто выбирают те, кто многое отдал другим, а о себе не заботился. «Так случается, когда человек теряет работу, выходит на пенсию или не готов принять изменения в семье — смерть любимого человека или переезд детей. Проще говоря, он остаётся без смысла своего существования и решает заглушить душевную боль алкоголем», — говорит родолог.

Как прервать череду родовых повторов и избавиться от алкоголиков в семье. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Song_about_summe

Чтобы изменить родовой сценарий и убрать из него это тёмное пятно, необходимо найти новую причину радоваться каждому дню. Например, завести приятелей по интересам, устроиться на работу, пройти обучение на другую специальность, открывать мир через путешествия, заняться спортом. Важно окружить себя людьми, готовыми поддерживать вас, и сместить фокус на собственные ощущения и потребности.

Повторяющаяся семейная история с раковыми заболеваниями может свидетельствовать о неспособности людей справляться с глубокими потрясениями. Марина Шац Цифровой родолог

Родолог поясняет, говоря, что, когда переживания и негатив не имеют выхода, они накапливаются в организме и могут трансформироваться в онкологию. Чем дольше человек игнорирует внутренние конфликты, тем сильнее усиливает вероятность передать заболевание наследникам.

Как правило, страшная болезнь появляется у тех, кто испытывает чувство одиночества, беспомощности или потерял жизненный ориентир. Такими ударами могут стать смерть родных людей, утрата работы, мотивации, предательство, непринятие себя. Марина Шац Цифровой родолог

Почему в некоторых семьях онкология переходит по наследству? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Интересно, что иногда можно отследить, что именно привело к онкологии: ключевое негативное событие обычно происходит за один-три года до постановки диагноза.

Ещё одним признаком родовой предрасположенности к раку является воспитание властной, доминантной матерью. Марина Шац Цифровой родолог

Ребёнок с детства находится в условиях жёсткого контроля и без права самостоятельного выбора. Повзрослев, он продолжает жить в таких рамках, не зная своих истинных желаний. За ним надолго закрепляется установка угодить маме, даже если в этом уже нет никакой необходимости.

Что делать, чтобы исцелить свой род от онкологии и алкоголизма? Фото © Shutterstock / FOTODOM / VH-studio