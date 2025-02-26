Суперкомпьютер назвал дату конца света: Когда ждать заката человеческой цивилизации

В Университете Бристоля учёные при помощи суперкомпьютера составили климатическую модель, согласно которой уже скоро планета станет непригодной для жизни, а все мы вымрем как динозавры. Возможно, наша судьба даже хуже, чем была у них. Расскажем в материале, когда, но мнению суперкомпьютера, случится конец света и как будет выглядеть апокалипсис.

Почему Земля станет непригодной для жизни?

Скоро Земля станет непригодной для жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Rukhlenko

Есть несколько причин. Глобальное потепление — одна из них. Вернее, не потепление, а скорее «глобальная прожарка» всего живого на планете. Температура на поверхности суши к моменту апокалипсиса на Земле будет достигать 40-70°C круглый год. Тела млекопитающих, в том числе людей, просто не приспособлены к таким температурам: старое доброе потоотделение, которое защищает нас от жары сейчас, не справится с температурой в 70 градусов. Сейсмическая активность, вторая причина, будет провоцировать извержения вулканов и многократно усилит выбросы углекислого газа в атмосферу, на пару с парниковым эффектом. Все эти неприятности ожидают нас в связи с формированием нового континента — Пангея Ультима.

Что такое Пангея Ультима и как она повлияет на планету?

Пангея Ультима — это не название суперкомьютера. Это название нового суперконтинента. Фото © Wikipedia

Вы, наверное, слышали о том, что миллионы лет назад на Земле был всего один суперконтинент — Пангея. Впоследствии он раскололся на две части, континенты Лавразию и Гондвану. Из этих огромных кусков суши и возникли привычные нам Африка, Азия, обе Америки, Антарктида, Австралия и Европа. Но так будет не всегда. Через несколько миллионов лет произойдёт формирование нового суперконтинента, в который сольются все известные нам материки. Этим континентом станет Пангея Ультима. Апокалипсис на Земле возникнет именно из-за суперконтинента: он заставит тектонические плиты сдвигаться, что спровоцирует множество землетрясений. Он же вызовет извержения вулканов. А концентрация всей суши планеты на ограниченной территории снизит способность воды охлаждать температуру земного шара, что и приведёт к очередному массовому вымиранию людей и животных. Большое озеро в центре суперконтинента не поможет.

Пангея Ультима — это единственная теория о новом суперконтиненте?

Пангея Ультима — не единственный вариант равития событий. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stanley Dullea

Стоит поделиться ещё капелькой «матчасти». Есть несколько теорий о новом суперконтиненте. Кроме Пангеи Ультимы учёные ждут образование Амазии или же Новопангеи. Все сходятся в уверенности, что данное печальное событие произойдёт через 250 миллионов лет, но теории о внешнем виде суперматериков разные. Так, Пангея Ультима будет располагаться в Атлантическом океане, почти у границы с Тихим. Океаны, естественно, к тому времени будут уже совсем другими. Амазия — это самый интересный теоретический суперматерик, он получится, когда все континенты, кроме Антарктиды, сомкнутся на Северном полюсе. В теории часть млекопитающих ещё может сохраниться на Амазии, так как температура там не должна быть настолько убийственной. Новопангея во многом похожа на Пангею Ультиму, но порядок соединения материков в ней другой: Африка будет расположена с краю, а в центре континента не будет большого озера.

И кстати, континенты сольются в один далеко не второй раз в истории земли. До известной нам древней Пангеи ещё существовали суперконтиненты, которые были единственными на планете. Пангея Ультима станет девятой из них. А до обычной Пангеи существовали ещё Ваальбара, Ур, Кенорланд, Колумбия, Родиния, Паннотия и Лавруссия. Ваальбар бороздил океан три с половиной миллиарда лет назад.

Итак, когда будет конец света?

Конец света будет скоро, и это очевидно даже суперкомпьютерам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / HE68

Условия на планете Земля станут настолько ужасными, что не смогут поддерживать здесь жизнь, совсем «скоро»: через 250 миллионов лет. Статья об этом уже опубликована в рецензируемом научном журнале Nature Geoscience. Именно в это время климат на Земле так изменится, что выживать станет решительно невозможно. Это событие сравнивают с вымиранием динозавров в меловом периоде, но есть разница: на этот раз вымрут все млекопитающие, а произойдёт это постепенно.

Какими будут условия на Земле во время апокалипсиса

Условия на Земле будут очень тяжёлыми, во всём виновата Пангея Ультима. Фото © Shutterstock / FOTODOM / appledesign

Какими будут условия на Земле во время апокалипсиса? Далеко не слишком приятными. Только 8% поверхности планеты останется худо-бедно пригодными для жизни. Остальные 92% будут выглядеть примерно так: огромная жара вместе с повышенной влажностью на суше, плюс нагретое до невероятных температур море, занимающее почти всю поверхность планеты. Нужно будет изобрести множество механизмов защиты, чтобы преодолеть эти препятствия к выживанию. Потоотделение в таких условиях работать уже не будет, придётся кардинально менять температуру крови и всего тела. Поменять нужно будет и кожу: она просто не выдержит повышенной солнечной активности, кожный покров обычного человека в таких условиях заживо сгорит.